На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

Российское налоговое законодательство, в том числе касающееся имущества физических лиц, активно совершенствуется. В 2019 году владельцам налогооблагаемого имущества следует обратить внимание на несколько важных изменений.

Подтверждения не нужно

«Закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ упростил порядок предоставления льгот по имущественным налогам физлиц, исключив необходимость представления документов-оснований. Теперь представить в налоговую инспекцию заявление на льготу по налогу на имущество можно и без подтверждающих документов», — рассказала RZN.info замначальника межрайонной ИФНС России №3 по Рязанской области Ольга Стрелкова.

Инспекция самостоятельно сделает запрос в соответствующие госорганы для подтверждения права на льготу. Правда, налогоплательщику необходимо будет заполнить согласие на обработку персональных данных. Направить заявление на льготу лучше до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2018 год, то есть до 1 мая 2019 года, через «Личный кабинет налогоплательщика» по почте или лично обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ.

Если заявление о предоставлении льготы уже подавалось, но в нем не указывалось, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять этот документ не требуется.

Предпенсионеры в выигрыше

Закон от 30.10.2018 № 378-ФЗ установил также возможность применения налогового вычета по земельному налогу и льгот по налогу на имущество для лиц предпенсионного возраста. При этом предоставление льготы носит по-прежнему заявительный характер.

Кроме того, Закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ установил налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв м на один земельный участок для льготных категорий физлиц, включая пенсионеров и предпенсионеров.

Так, если площадь участка, принадлежащего льготнику, составляет не более шести соток, налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает шесть соток — налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса, это Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также для всех пенсионеров и предпенсионеров.

Напомним, что в 2019 году предпенсионерами будут являться женщины в возрасте от 50,5 лет и мужчины от 55,5 лет.

Вычет применяется по одному земельному участку по выбору льготника независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории страны.

Сюрприз для владельцев дорогих иномарок

Закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ отменил повышающие коэффициенты 1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога,

Для налогоплательщиков-физических лиц отменяется применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили. Теперь для машин средней стоимостью от трех до пяти млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, при расчете налога будет применяться только повышающий коэффициент 1,1.

При этом расширен Перечень автомобилей средней стоимостью от трех млн рублей, формируемый Минпромторгом России. Он подлежит использованию при расчете транспортного налога для физлиц за 2018 год. В него включили более 120 марок и моделей автомобилей. Например, в обновленный перечень вошли «BMW 340i xDrive Гран Туризмо», «Hyundai Genesis G90 Royal», «Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C».

Про вашу сделку уже знают

Очень часто налоговым инспекторам задают вопрос — что делать, если собственник продал принадлежащее ему имущество, должен ли он уведомлять о сделке налоговые органы, чтобы ему не начисляли налог за не принадлежащую ему собственность? Или о факте сделки налоговым органам будет известно и без личного обращения бывшего собственника?

«Необходимо понимать, что источником информации о сделках купли-продажи недвижимого имущества для налоговых органов являются структуры, которые осуществляют государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а по транспортным средствам — это органы ГИБДД, — поясняет Ольга Стрелкова. — В соответствии с Налоговым кодексом РФ они обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, зарегистрированном в этих органах, и о его владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации. Кроме того, указанные службы должны ежегодно до 1 марта представлять указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года».

Таким образом, сведения о сделках с недвижимым имуществом и транспортными средствами граждане в налоговый орган не предоставляют, поскольку такая обязанность возложена на территориальные подразделения Федеральной регистрационной службы (в Рязанской области это кадастровая палата и региональное Управление Росреестра), а также на органы ГИБДД.