МТС подвела итоги года в Рязанской области

21 декабря компания МТС на пресс-конференции подвела итоги реализации масштабной программы развития сети LTE в Рязанской области в 2017 году. За год МТС увеличила число базовых станций сети 4G в два с половиной раза, что позволило обеспечить скоростным интернетом жителей еще 39 населенных пунктов области. Всего же скоростной мобильный интернет 4G от МТС доступен для более чем 80 процентов жителей области в 89 населенных пунктах региона.

Развитие сетей

Чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов, МТС продолжает реализовывать программу строительства сети «четвертого поколения» на территории Рязанской области. В 2017 году 4G от МТС стал доступен в районных центрах Путятино, Старожилово, Cапожок, Пронск, Пителино, и в других. Таким образом, МТС стал первым оператором, который покрыл все районные центры области. Быстрому расширению покрытия способствовало строительство базовых станций на частоте LTE-1800, благодаря которому сигнал лучше проникает в закрытые помещения, за счет чего повышается качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых центрах и в других зданиях

«В следующем году мы продолжим развитие сети на территории Рязанской области, уделяя особое внимание не только крупным городам, но и не большим населенным пунктам. Для нас важно, чтобы у всех жителей области была возможность решать повседневные задачи с помощью мобильного интернета 4G: получать доступ к госуслугам, совершать банковские операции, посещать образовательные порталы и многое другое», — отметил директор филиала МТС в рязанской области Александр Ляк.

Летом этого года МТС внедрила в области высокоскоростную сеть LTE Advanced, которая позволила «разогнать» скорости в сети 4G МТС до 150 Мбит\c. На данный момент «ускоренный» мобильный интернет доступен в 14 населенных пунктах области, среди которых Рязань, Скопин, Спасск-Рязанский, Cасово, Ряжск и другие.

«Запуск LTE-A стал очередным этапом нашей масштабной работы по развитию сети 4G. Эта технология не уступает в скорости домашнему интернету и при этом позволяет пользоваться связью не только дома, но и там, где нет проводного интернета», — продолжил Александр Ляк.

Кроме того, в этом году МТС не останавливала работы над улучшением покрытия сетей предыдущих поколений, в частности, стандартов 2G и 3G. Так, существенные изменения качества голосового сигнала и мобильной передачи данных можно почувствовать в Рязани, Рыбном, а также в ряде населенных пунктов Кораблинского, Рязанского, Сараевского и Скопинского районов. Сегодня сети «второго» и «третьего» поколений доступны практически на 100 процентов территории области.

Интернетомания и гаджетизация

Основным трендом уходящего года для рынка телекоммуникаций стал рост потребления мобильного интернета. По словам Александра Ляка, объем трафика вырос за год более чем в 5 раз. Жители столицы области в среднем скачивают объем информации равный ста миллионам часам прослушиванию музыки в интернете. В области активнее всего используют мобильный интернет жители городов Рыбное, Ряжск и Сасово. Объем трафика, скачанный жителями этих населенных пунктов, сопоставим с просмотром более 10 тысяч часов фильмов в HD качестве.

Активное развитие сети 4G влияет и на выбор гаджетов среди рязанцев. В 2017 году 7 из 10 посетителей салонов МТС в Рязанской области выбирали устройства с поддержкой 4G. Средний чек при покупке 4G смартфона составил 12 591 рубль, а наиболее популярным брендом в регионе стал Samsung.

Инвестиции

В сентябре 2017 года МТС подписала с правительством Рязанской области социально-экономическое соглашение, согласно которому, МТС до конца 2018 года планирует инвестировать в расширение и модернизацию телекоммуникационных сетей региона порядка 460 миллионов рублей.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе, совместные проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и реализации социальных проектов на территории Рязанской области. Основная часть инвестиций будет направлена на расширение сети 4G. Так, МТС продолжит развивать сеть «четвертого поколения» в крупных городах и в небольших населенных пунктах области, вдоль автомобильных трасс федерального значения М5 и М6, а также на региональных трассах Рязань — Спас-Клепики, Рязань — Ряжск, Шацк — Касимов и других. Кроме того, МТС совместно с правительством области продолжит реализацию проекта по обеспечению доступа к сети интернет в школах, больницах, детских садах, домах культуры и в других объектах муниципальной собственности на территории Рязанской области.