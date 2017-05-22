Много ли пользы от прививок? Интервью с главврачом клиники «Добрый доктор Детство»

Несколько лет назад в обществе началась волна, очерняющая прививки: в интернете появляется множество аргументов против них, пропагандируется отказ.

Большинство родителей верят слухам и считают, что не прививать ребенка — это современно и полезно.

О мифах, связанным с прививками, о последствиях отказа от них корреспонденту rzn.info рассказала главный врач медицинского центра « Добрый доктор Детство » врач высшей категории Наталья Елисеева.

С чем связана мода на отказ родителей прививать детей?

Родители считают, что прививки опасны и бесполезны. Однако именно прививки позволили нам забыть о многих серьезных болезнях. Прививка защищает ребенка от инфекций, от которых дети либо умирают, либо становятся тяжелейшими инвалидами. К сожалению, родители, не слушая врачей и — что важно — будучи привиты сами, почему-то решают, что прививки не нужны.

Каковы наиболее распространенные мифы о прививках?

Основной миф в том, что применяются неочищенные вакцины, которые имеют огромный токсический эффект на организм человека. На самом деле все вакцины делаются строго по утвержденным стандартам, которые жестко контролируются. А опасные вещества, о которых говорят противники прививок, в новых вакцинах отсутствуют.

Существует миф о том, что не стоит прививать младенцев, а лучше подождать несколько лет. Однако, например, коклюш приводит к смерти именно в первый год жизни. Корь, наоборот, в первый год жизни переносится без осложнений. А если ребенок не был привит и заболел позже, то вероятность получить тяжелые осложнения в виде пневмонии, отита и слепоты равна примерно 30%.

Насколько велик риск заразиться, если нет иммунитета?

Сейчас сильны иммиграционные потоки из тех стран, где не делают прививки. И переселенцы могут привезти такие инфекции, о которых мы уже давно забыли. Поэтому вероятность заразиться достаточно велика. И совсем не обязателен контакт ребенка с посторонним человеком — инфекцию может передать и родственник, и кто-то из друзей, случайно контактировавший с зараженным человеком.

Какие заболевания наиболее опасны?

Самое страшное — туберкулез. Легочный приводит к потере части легкого, а еще более тяжелый костный — к многомесячному лежанию в гипсе. Все знают про детский туберкулезный санаторий Кирицы. И я бы искренне рекомендовала тем мамам, которые отказываются от БЦЖ и реакции Манту съездить в Кирицы и посмотреть на то, как дети вынуждены по 7-8 месяцев лежать в гипсовых лонгетах не имея возможности встать.

Раньше прививка от туберкулеза делалась в роддоме всем без исключения и это спасало от заражения. Ведь еще в начале прошлого века огромное количество людей заболевало туберкулезом и умирало. Вспомним классическую литературу — сколько в ней упоминаний о чахотке! Сейчас, благодаря прививкам, такого количества больных нет. Но ситуация осложняется легкомысленным отношением к туберкулезу. Существует ошибочный миф, что туберкулез — это болезнь низших слоев общества. Часто можно услышать: «У нас высокий социальный статус, мы не заболеем». Не хотелось бы, чтобы люди на своем опыте убедились насколько они заблуждаются.

Зачем делается реакция Манту?

Надо уточнить: Манту — это не прививка. Это маркер для выявления туберкулеза в ранней скрытой стадии. Манту ничем не грозит. Существуют альтернативы и делать эту пробу надо обязательно. Чтобы успеть начать лечение до того, как потребуется хирургическое и крайне длительное лечение.

Какие еще заболевания несут риск получить осложнения?

Представьте: ребенок споткнулся, играя во дворе, поцарапал коленку. Обыденная ситуация. Но она может привести к заражению столбняком с тяжелейшими последствиями, если вовремя не сделана АКДС. Краснуха очень легко протекает у ребенка и безобидна в детстве. Но если девочка не имеет иммунитета и будучи взрослой уже во время беременности переболевает в любой, даже самой легкой форме, то ей придется делать аборт. Краснуха в ста процентах случаев приводит либо к гибели плода, либо к уродствам. Аналогично паротит для мальчиков. Свинка, безопасная в детстве, может оставить бесплодным взрослого мужчину. А банальная ветрянка очень тяжело переносится во взрослом возрасте.

Есть ли польза от прививки от гриппа?

Прививка от гриппа эффективна. Но делать ее нужно не позднее середины сентября. Осенью начинаются простудные заболевания, а как известно, нельзя делать прививки, если человек простужен. Летом иммунитет выработается без риска осложнений.

Впереди сезон отпусков. Надо ли прививаться перед путешествиями?

Поездки в экзотические страны становятся все популярнее. В южных странах широко распространены инфекционные заболевания. Есть и такие, к которым у нас нет иммунитета. И то, что для местных не является серьезной инфекцией, для нас может оказаться большой проблемой. Поэтому прежде, чем ехать в экзотическую страну нужно обязательно узнать, какие прививки нужно делать. Пренебрегать этим — опасно для здоровья, а порой и для жизни. С детьми в такие страны лучше не ездить. Детский организм более уязвим, быстрее подхватывает болезнь и тяжелее переносит.

В заключение хочу сказать, что чем больше привитых людей, тем меньше инфекций, которые гуляют в обществе. Возникает так называемый «коллективный иммунитет», который не дает инфекциям возможности для перехода от одного человека к другому. К примеру, именно поголовной вакцинацией в нашей стране была уничтожена оспа. Тем не менее в других странах она существует до сих пор. Поэтому прививаться нужно. Вопрос в том, чтобы это было сделано вовремя, грамотно и с соблюдением всех противопоказаний. В нашем центре мы можем подробно проконсультировать родителей, ответить на все вопросы. Также можем предложить на выбор отечественную или импортную вакцину. Главное — сформировать у ребенка крепкий иммунитет, который впоследствии защитит его здоровье.

Медицинский центр «Добрый доктор Детство» находится по адресу: улица Соборная дом №50/1 (за зданием детского мира, вход в арку). Телефон: 522-333.