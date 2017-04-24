Медицинский центр «Добрый доктор «Детство»: работа совместно с родителями для здоровья ребенка

При словах «детский медицинский центр» в первую очередь представляются груднички и маленькие дети. Однако, дети — это и подростки, имеющие особые возрастные проблемы и заболевания, где здоровье тесно переплетено с психологическим состоянием и эмоциями. А детский медицинский центр — не только педиатры, но и узкие специалисты, способные совместно с родителями искать корни проблем и способы решения.

Открывшийся в Рязани детский медицинский центр « Добрый доктор «Детство » — не просто альтернатива обычной поликлинике. Это место, где врачи настроены подходить к здоровью детей, учитывая все нюансы и особенности: возраст, наследственность, образ жизни, сопутствующие заболевания. Работа специалистов частного медицинского центра направлена на то, чтобы, обследовав ребенка, не только выявить заболевание, но и определить риск возникновения проблем в ближайшем или отдаленном будущем, обсудить их с родителями и рассказать пути профилактики. У докторов в бюджетных поликлиниках по нормативам не хватает времени на долгие разговоры с мамой и ребенком. И тогда на помощь приходит частный центр.

«Добрый доктор «Детство» - это место учитывают все нюансы и особенности здоровья юных клиентов

«Что такое «частный центр»? — рассказывает главный врач медцентра «Добрый доктор «Детство» Наталья Елисеева. — Это место, где врач имеет возможность выслушать и потом подумать над проблемой. Это помощь родителям, которые порой настолько устают от бесконечных болезней своих маленьких детей, что «перегорают», и в дальнейшем могут пропустить начало какого-то серьезного заболевания. А специалист вовремя заметит тревожные симптомы и обратит на них внимание родителей. Это место, где уделяют внимание подросткам с их гормональными всплесками и психологическими проблемами».

В медицинском центре «Добрый доктор «Детство» помимо врачей всех профилей, которые должны быть в детской поликлинике, работают специализирующиеся на работе с детьми гинеколог, дерматолог, эндокринолог, стоматолог, ортопед-травматолог, психотерапевт, пульмонолог-аллерголог.

«Наш пульмонолог Роман Будзинский имеет большой опыт работы в стационаре. — рассказывает Наталья Елисеева. — Это врач, который может различить аллергические и функциональные заболевания легких: разобраться, бронхит у ребенка или реакция, например, на книжную пыль».

В центре «Добрый доктор «Детство» есть возможность провести совместное обследование эндокринолога, дерматолога и детского гинеколога, что бывает остро необходимо в случае подростковых гормональных проблем, в частности, угревой сыпи у девочек, которая часто сочетается с психологической травмой подростка.

«Комплексный подход нужен и в случае эндокринных проблем. Ведь ребенок, который в десять лет весит на 30% больше своей нормы, не вызывает опасения у родителей, но к восемнадцати годам гарантированно будет иметь проблемы со здоровьем», — утверждает главврач центра.

Помимо врачей всех профилей в центре работают специализирующиеся на работе с детьми

В центре работает психотерапевт, умеющий найти общий язык с подростками, — кандидат медицинских наук Наталья Евтешина. В переходном периоде общение ребенка с родителями затруднено: подросток пытается дистанцироваться и показать свою самостоятельность. При этом ему надо иметь возможность с кем-то обсудить свои проблемы. И тут поможет психолог, который может стать мостом между родителями и подростком, найти проблему и ее решение.

В центре оборудован физиотерапевтический кабинет и оказывается полный комплекс всех физиопроцедур, в том числе гидромассаж.

«Это очень эффективный метод, который активизирует мышцы, лимфо- и кровообращение». — Объясняет Наталья Елисеева, по специализации врач-физиотерапевт. — «Он благотворно влияет на общее состояние, улучшает питание нервных волокон и стимулирует нервную систему, оказывая общее глубокое и гармоничное воздействие».

В центре «Добрый доктор «Детство» работает уникальный специалист, Александр Филиппов, который в своей работе с ребенком сочетает различные виды рефлексотерапии: иглорефлексотерапию, мануальную и гидротерапию.

«Его метод позволяет настроить ребенка на выздоровление, открывает в нем внутренние силы, — делится главврач. «При этом на рефлексогенные зоны врач воздействует не только иглами, это может быть механическая рефлексотерапия, ручной или гидромассаж. И в результате он достигает потрясающего эффекта!»

Задача частного центра — внимательно и комплексно обследовать ребенка

Центр «Добрый доктор «Детство» оказывает полный спектр услуг по прививкам. Здесь родители могут получить полную информацию, узнать про показания и противопоказания, последствия и риски. А также выбрать импортные аналоги вакцин.

Центр также предлагает выезд врачей на дом, причем, не только врачей-педиатров, но и узких специалистов, что часто бывает необходимо детям с ограниченными физическими возможностями и с некоторыми хроническими заболеваниями.

В целом, задача частного центра — внимательно и комплексно обследовать ребенка и, работая совместно с родителями, искать пути решения существующих проблем, предупреждать появление новых, исключать риски их возникновения. Именно на это направлена работа специалистов частного медицинского центра «Добрый доктор «Детство».

Телефон: 522-333, улица Соборная дом №50/1.