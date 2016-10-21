«Мармакс» рассказал рязанцам про технологии сохранения тепла в ЖК «Наследие»

Компания « Мармакс » ответила на волнующий многих вопрос.

Прогуливаясь по любому «спальнику» города и можно увидеть многочисленные «заплатки» на стенах домов, особенно на торцевой части зданий. Знакомая картина? Так рязанцы утепляют промерзающие стены своих квартир. Купив квартиру, сделав ремонт, совсем не хочется получить в итоге холодное жилье и нести дополнительные затраты на утепление.

Покупка квартиры — важный шаг в жизни человека. Каждый ищет идеальный для себя вариант, который будет соответствовать всем требованиям. Одним из часто задаваемых вопросов, который волнует наших клиентов, это энергоэффективность, насколько дом будет теплым.

Еще при проектировании дома выбираются материалы, из которых он будет строиться, где каждый обладает определенными качествами и в комплексе определяют надежность и минимальные теплопотери будущего дома.

Рассмотрим составляющие энергоэффективного многоэтажного дома на примере Жилого комплекса « Наследие » компании «Мармакс». Начнем с самого начала, в строительстве жилого комплекса используется технология монолитного строительства с внешними кирпичными стенами.

«Мармакс» использует технологию монолитного строительства с внешними кирпичными стенами в ЖК «Наследие»

Монолит — строительная технология, при которой жидкая бетонная масса подается в опалубку и стена получается сплошной, без единого шва. Фундамент дома — опорная плита, состоящая из бетона, усиленного стальной арматурой. Каркас здания представляет собой единое целое с фундаментом.

Ключевыми преимуществами такой технологии строительства является:

сейсмоустойчивость;

монолитная конструкция обеспечивает равномерную и очень незначительную усадку здания, что предотвращает образование трещин в его элементах, а также позволяет почти сразу после возведения дома приступить к внешним и внутренним отделочным работам;

такой дом является практически бесшовными, что существенно повышает его прочность и увеличивает срок службы. Именно поэтому монолитная технология широко применяется при строительстве метро, военных объектов и космодромов;

цельная конструкция, поэтому потоп, который может устроить сосед сверху, так и останется его проблемой, вода не проникнет через цельную поверхность;

в кирпично-монолитном доме планировка квартиры ограничена только Вашими финансовыми возможностями.

Почему дом в ЖК «Наследие» теплый?

Когда готов монолитный каркас дома, начинаются работы по возведению наружных и внутренних стен и перегородок.

Наружные стены ЖК «Наследие» трехслойные,внутренний слой выполнен из поризованного керамического блока толщиной 250 мм

Наружные стены жилого комплекса трехслойные, внутренний слой выполнен из поризованного керамического блока толщиной 250 мм. Второй слой — теплоизоляция, минеральные плиты 120 мм., торцевые стены 150 мм. И третий — фактурная штукатурка. Такие стены сохраняют тело зимой в квартирах и не впитают влагу в дождливую погоду.

Проживая в квартире многоэтажного дома, жильцы часто сталкиваются с проблемой — недостаточная звукоизоляция. Технология, использующая в строительстве нашего дома исключает такую проблему. В стяжке мы применяем подложку — техноэласт акустик (4 мм).

Межквартирные стены выполнены из керамического камня, толщиной 250 мм и гипсовая штукатурка. Межкомнатные — из силикатных пазогребневых блоков толщиной 80 мм.

И наконец, крыша! Конструкция кровли многослойная, выполняется по утеплителю со стяжкой, где верхний слой — гравийная засыпка по геотекстилю и пенополистерольными плитами. В качестве гидроизоляции — техноэласт (2 слоя), материал отличается высокой эластичностью, влагонепроницаемостью, прочностью, надежностью и главное — долговечностью!

Это основные составляющие, которые гарантируют будущим жильцам тепло и комфорт в квартирах Жилого комплекса «Наследие».