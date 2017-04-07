«Мармакс» рассказал рязанцам о построенных домах и новых проектах. Видео

Родной дом — место, куда хочется возвращаться снова и снова. Однако сегодня эта истина напрямую зависит от строительной компании, которая дом возводит. В Рязанской области созданием современных высокотехнологичных построек занимается инвестиционно-строительная группа «Мармакс». На ее счету уже целый ряд уникальных проектов, привлекающих внимание многих жителей региона.

Например, коттеджный поселок «Сказка Алеканово». Один из самых красивых и по итогам 2016 года самый быстрорастущий населенный пункт Рязанской области.

«Мы стремимся к высокой эффективности в нашем деле. Поэтому отношение с клиентами строится на порядочности и доверии», — рассказал начальник отдела инвестиционно-строительной группы «Мармакс» Виталий Кобзев.

Среди клиентов «Сказка» получила большое внимание, что дало компании возможность продолжить подобный формат работы, и скоро в селе Алеканово появится новый инновационный поселок под названием «Сказка в лесу». Однако малоэтажное строительство далеко не единственная сфера деятельности строительной группы «Мармакс». Подтверждением тому — «Наследие» — жилой комплекс бизнес-класса в центре Рязани. Уникальная архитектура, подземный паркинг с лифтом, потолки высотой почти три метра, панорамное остекление. Все это делает объект одним из самых ожидаемых строительных проектов 2017 года.

В декабре 2015 года в Рязани на Михайловском шоссе открылся торговый центр «Весна»

Помимо этого компания занимается и крупными многофункциональными постройками. В декабре 2015 года в Рязани на Михайловском шоссе открылся торговый центр «Весна», которого местные жители ждали с нетерпением. Ведь здесь расположился крупный супермаркет. Причем руководство отдало предпочтение именно рязанской торговой сети.

«Нужно поддерживать рязанского предпринимателя, своего родного, чем московские федеральные сети», — прокомментировал гендиректор компании «Мармакс» Юрий Юров.

«Мармакс не раз становился победителем бизнес-конкурсов. Сейчас компания продолжает активно работать и создавать в Рязанской области различные масштабные проекты. И в основе этой работы лежит принцип «делать так, чтобы клиенты остались довольны».

Также на счету компании строительство ТЦ «Апельсин», его площадь около четырех тысяч квадратных метров. В 2012 году проект был полностью реализован.

Из готовых проектов важно отметить ЖК «Молодежный» на улице 9-я линия, квартиры здесь приобрели преимущественно молодые семьи. Проект отмечен дипломом некоммерческого конкурса «Доминант».

Сейчас компания работает над новыми интересными проектами, которые скоро представит.