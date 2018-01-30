«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» предложила рязанцам коммерческую недвижимость в жилом комплексе бизнес-класса «Наследие» и клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

«Открывая свой офис, личный кабинет или сеть ресторанов, предприниматели руководствуются одним из главных критериев в выборе помещения — „локация“ или месторасположение объекта недвижимости, где находится помещение. Из безусловных плюсов для ведения бизнеса будет открытие представительства в центре города», — отметили в пресс-службе застройщика.

Представители «Мармакс» подчеркнули, что у жилого комплекса «Наследие» и клубного дома «Легенда Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».

Большие возможности для бизнеса

Коммерческая недвижимость в комплексе «Наследие» рассчитана на предприятия сервиса, коммерции и проведения досуга.

Пул коммерческой недвижимости в комплексе «Наследие» представляет собой помещения площадью от 96 квадратных метров до 172 квадратных метров, высококачественное панорамное остекление от ведущего международного производителя стекла «Guardian Industries», индивидуальное отопление, каждое из помещений имеет свой отдельный выход на улицу. «Все это благоприятно отразится на лояльности клиентов к бизнесу», — говорится в сообщении.

Кроме того, для коммерческих помещений решили вопрос с паркингом. Стоянка ЖК «Наследие» расположена со стороны улицы Чапаева.

Жить интересами клиента

Найти современные площади для организации представительства бизнеса достаточно сложно, отметили в пресс-службе застройщика. «Мармакс» предложил коммерческую недвижимость в клубном доме «Легенда Горького», оснащенную индивидуальным отоплением, выполненную в качественной черновой отделке стен. «Это одно из главных критериев премиального класса недвижимости», — пояснили специалисты.

Помещения для бизнеса на первом этаже клубного дома «Легенда Горького» площадью 98 квадратных метров и 178 квадратных метров, по мнению специалистов, подойдут для размещения в них индивидуального кабинета по оказанию косметологических услуг, корнера брендовой мужской одежды или бутика элитных вин с презентационным залом.

«Удобная транспортная доступность обеспечена прямыми выездами на главные транспортные артерии города. „Легенда Горького“ является примером недвижимости в высшем ценовом сегменте, с особой приватной атмосферой, где владельцы квартир — это хорошо знакомые друг другу люди, со схожими интересами и жизненными принципами», — добавили в «Мармаксе».

Владельцы квартир в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького» уже выбрали свои дома «за высокий уровень комфорта, приватность и авторскую архитектуру», рассказали в пресс-службе.