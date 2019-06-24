Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

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Многие слышали про вычет при покупке квартиры. И про сумму вычета слышали — 260 тысяч рублей. Эта информация широко распространена. Однако мы, как специалисты, часто слышим вопрос: куда нужно прийти, чтобы забрать 260 тысяч рублей?
Корректным ответом на этот вопрос будет: в налоговую инспекцию. И это правильный ответ, поскольку действительно возврат налога и выплату суммы предоставляет налоговая инспекция. Однако для того, чтобы получить вычет должно соблюдаться несколько условий:
При этом возврат налога будет осуществляться в пределах 260 тысяч рублей (и 390 тысяч на проценты по ипотеке) частями в размере того налога на доходы физических лиц, который вы уплатили в течение года.
К примеру, если у вас зарплата 20 000 рублей, то в течение 2019 года через работодателя вы заплатите налог 31 200 рублей (20 000 рублей х 12 месяцев х 13%). В 2019 году вы приобрели квартиру и хотите вернуть налог. За 2019 год вам вернут не все 260 тысяч рублей, а только 31 200 рублей — то есть ту сумму, которую вы в текущем году оплатили государству через своего работодателя.
В 2020 году вы тоже будете платить налог и продолжите получать вычет через декларацию или работодателя. Если ваша зарплата не изменится, то сумма возврата составит также 31 200 рублей. Итого за 2019 и 2020 годы вы вернете 62 400 рублей. И так до тех пор, пока не получите всю сумму, на которую имеете право (13% от стоимости жилья, но не более 260 тысяч рублей).
Это процесс может длиться несколько лет и зависит только от вашей зарплаты. Если вы перестанете работать по каким-то причинам (декрет, открытие собственного дела), то и сумма, и выплаты прекратятся до момента вашего возврата на работу, где будет удерживаться налог на доходы физических лиц.
Если ваша зарплата составляет 2 000 000 рублей в год и выше, то вы вернете сразу всю сумму налога. Ведь в этом случае работодатель удержит у вас налог 13% в размере 260 000 рублей и более, а значит, вы будете иметь право на возврат сразу всей суммы при покупке квартиры.
Напомним, что вычет при покупке квартиры предоставляется один раз в жизни.
Надежда Скворцова
Директор ООО «
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