Крыша — небо голубое. Как не стать обманутым дольщиком и что делать, если строительство дома остановилось

Покупка квартиры в наше время сродни лотерее. Все надеются на «выигрыш» — своевременную сдачу дома, отсутствие недоделок и брака, счастливую жизнь на собственных квадратных метрах. Однако везет не всегда. Фраза «обманутый дольщик» постоянно звучит в новостях и иных материалах СМИ, а недостроенные высотки из года в год стабильно «украшают» то один, то другой район города. Рано или поздно решения находятся и дома достраиваются, но каких нервов, денег и усилий стоит людям борьба за получение того, на что они имеют полное право!

Сейчас в Рязани три наиболее проблемных долгостроя: жилые комплексы Дядьково, «Виктория» в Дашково-Песочне и, наверное, самый печальный — ЖК «Аэробус» в Семчине. До этого наиболее скандальными были жилой дом на Грибоедова и знаменитый дом на улице Шевченко от строительной корпорации «Кайман». Люди попадают в одну и ту же ловушку: застройщик говорит, что денег на завершение строительства нет и благополучно исчезает. С деньгами дольщиков, разумеется. А семьи, купившие квартиры, начинают обивать пороги кабинетов в поисках справедливости.

Сейчас в Рязани три наиболее проблемных долгостроя

В случае в жилым комплексом Дядьково проблема сейчас решается: в начале весны был сменен застройщик, переоформлены договоры, соглашения и дома достраиваются. Часть планируется сдать осенью этого года, часть — летом следующего. Сейчас строительство ведет Фонд «Центр поддержки предпринимательства — Бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района». Но при этом часть расходов жильцам предложили взять на себя.

В частности, в мае стоял вопрос о дополнительном сборе денег на покупку котлов отопления. Люди были резко против, поскольку не всем по карману дополнительные вложения. Тем более, что установка котлов прописана в договоре в связи с чем возник вопрос — а где деньги, которые уже отданы на строительство? Подарены предыдущему застройщику?

Недостроенные жилой комплекс «Виктория» на Зиловской бровке и «Аэробус» в поселке Семчино пока стоят в том виде, в котором их бросил застройщик. И если ЖК «Виктория» практически готов, то «Аэробус» не имеет ни крыши, ни окон. При том, что его строительство остановилось около года назад.

На застройщика — строительную корпорацию «Город» — завели уголовное дело за махинации с долевым строительством. Руководству компании может грозить лишение свободы. Однако это не решает проблемы людей, вложивших деньги в будущее жилье, и не помогает продолжить возведение дома. И снова тот же вопрос: куда делись деньги?

«Квартиру в ЖК „Аэробус“ я купила в январе 2015 года, — рассказывает свою историю председатель инициативной группы дольщиков ЖК „Аэробус“ Ирина Трифонова. — Все казалось очень надежным, поскольку была поддержка Сбербанка. Это воспринималось как оплот надежности, тем более, что сами сотрудники Сбербанка покупали квартиры в этом доме. Строительство шло быстро, я часто приезжала смотреть как оно движется.

В марте 2016 года приезжала на стройку и не увидела там ни одного человека. В офисе продаж был менеджер Максим, он сказал, что перебои со стройматериалами и скоро работы возобновятся. В конце мая того же года ездила на стройку каждый день, но там уже никого не было. Я поехала в ЦИК, через которую покупали квартиры почти все дольщики „Аэробуса“. Там девушка Анна, представитель застройщика, уверяла нас, что все в порядке и проблемы временные».

Большинство из тех, кто купил квартиры в «Аэробусе» — молодые семьи, вложившие в эту покупку все, что у них было

Примерно в это же время Ирина узнала, что обанкротилась страховая компания МРСК, в которой были застрахованы договоры долевого участия. После этого Анна, представитель застройщика, перестала выходить в на связь. Ирина решила, что надо что-то делать, чтобы добиваться возобновления строительства. Нашла тех, кто тоже купил квартиры в этом доме, и дольщики начали ходить по всем инстанциям.

«Нам обещали, что в сентябре 2016 года строительство возобновят. — продолжила Ирина, — но ничего не произошло. Сейчас мы поставили ультиматум, что, если дом не начнут достраивать, мы устроим на территории палаточный лагерь и объявим голодовку».

Большинство из тех, кто купил квартиры в «Аэробусе» — молодые семьи, вложившие в эту покупку все, что у них было. Среди них есть те, кому сейчас в прямом смысле слова негде жить, потому что доходов не хватает одновременно и на ипотеку, и на съемное жилье. Одна семья — инвалиды по зрению, которые оказались в тяжелейшей ситуации из-за отсутствия жилья. Все рассчитывали, что дом будет сдан быстро, и снимать квартиры долгое время не придется.

Сейчас дольщикам обещают достроить первую очередь к концу 2018 года. Но у 2-й и 3-й очередей только залит фундамент. Между тем, во второй очереди уже продано 8 квартир и люди, которые их купили, готовы даже согласиться на меньший по площади вариант в первой очереди, лишь бы получить крышу над головой.

Как только стало понятно, что в городе появился еще один недострой, дольщики стали писать во все инстанции, в том числе в правительство области и администрацию города. С одной стороны, власти должны защитить людей. С другой — взаимоотношения дольщика и застройщика сугубо коммерческие, власти не несут ответственность за недобросовестность предпринимателя, коим в данном случае является руководство строительной фирмы.

Тем не менее, областной минстрой начал искать выход из ситуации. В начале года замминистр строительного комплекса региона Сергей Семенов заявлял, что идет поиск инвесторов, которые смогут завершить строительство.

После того, как люди несколько раз выходили на пикеты, а обманутые дольшики ЖК «Аэробус» пригрозили голодовкой, врио рязанского губернатора Николай Любимов потребовал в кратчайшие сроки решить проблемы долгостроев, а Олег Булеков дал поручение разработать план мероприятий по урегулированию ситуации по всем недостроенным домам, в том числе наиболее проблемному — ЖК «Аэробус». Кроме того, Николай Любимов, удивленный тем, что застройщики остаются безнаказанными, попросил правоохранительные органы подключиться к решению проблемы.

Тут возникает много вопросов и главный из них: как вообще допускаются ситуации, что строительные фирмы, которым клиенты доверяют немалые деньги, раз за разом имеют возможность так легко оставлять людей ни с чем? Есть ли какой-то контроль со стороны государства за строительным рынком?

Как проверяется и проверяется ли вообще финансовая устойчивость и добросовестность компании, планирующей строить дом? Должен ли застройщик предоставлять какие-то гарантии того, что он действительно в состоянии довести проект до сдачи даже в случае возникновения непредвиденных финансовых проблем?

Как допускаются ситуации, что строительные фирмы имеют возможность так легко оставлять людей ни с чем?

Для регулировки взаимоотношений застройщика и дольщика существует Федеральный закон 214 «об участии в долевом строительстве многоквартирных домов …». В нем прописаны все аспекты взаимоотношений застройщика и дольщика. Однако, если строительная фирма заявляет о своей финансовой несостоятельности, то и неоткуда взять деньги на завершение работ или возврате людям того, что они заплатили за будущую квартиру.

«Мой совет дольщикам: не дожидаясь сдачи дома зарегистрировать право собственности на объект незавершенного строительства. — посоветовал Председатель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей „Человек“ Олег Попов. — Есть закон о регистрации сделок с недвижимостью, предполагающий возможность зарегистрировать право собственности на недвижимость, когда строительство объекта не завершено.

Что это даст обманутым дольщикам? Когда идет процедура банкротства строительной организации, то его имущество распродается, а потребители, в данном случае дольщики, остаются в самом конце очереди на получение денег после всех налогов, выплат в социальные фонды, выплат банкам, которые кредитовали строительство, и других платежей.

А если потребитель будет иметь соответствующие документы о том, что владеет объектом незавершенного строительства, то данный объект никто не может продать и отдать вырученные средства кому-то другому. Это нужно чтобы не остаться с носом на случай банкротства застройщика».

Для того, чтобы дольщики не оставались ни с чем в Федеральный закон 214 был внесен в первом чтении пункт о создании компенсационного фонда — своеобразной подушки безопасности, призванной возместить убытки дольщиков, если строительная компания не справится со своими обязательствами.

Предполагается, что с 1 июля застройщики будут в обязательном порядке вносить в фонд определенную сумму в процентах от цены договора долевого участия. На переходный период до 1 июля 2018 года этот процент будет равен 1,2. Застройщики будут обязаны делать этот взнос перед регистрацией ДДУ в Росреестре. Также в документе указана возможность завершения строительства с помощью средств фонда в случае банкротства застройщика.

Может быть создание фонда как-то убережет будущих покупателей квартир в строящихся домах от рисков остаться ни с чем. Хотя пока что все это только проекты и предполагаемые возможности. А что будет на деле — покажет время.