Крупнейший рязанский интернет-магазин «NicePrice62» открыл розничную продажу

Крупнейший рязанский интернет-магазин «NicePrice62» открыл первую розничную точку продаж по адресу Чапаева, 56. Торжественное мероприятие прошло в субботу, 31 марта.

Для любителей совершать покупки через интернет здесь по-прежнему работает пункт выдачи заказов. Всем остальным «NicePrice62» предоставил возможность прийти лично в магазин, выбрать понравившийся товар и сразу его приобрести.

Для удобства покупателей рядом с центральным входом установили терминал электронной очереди и мониторы по всему залу, которые позволяют своевременно и без напряжения забрать свой заказ в пункте выдачи. При этом время ожидания можно потратить на поход по магазину. Стоит добавить, что долго своей очереди ждать не придется — в пункте выдачи работает сразу три окна.

В день открытия многие покупатели пришли за новыми смартфонами и остались довольны покупкой. Постоянные клиенты похвалили магазин за низкие цены, быструю обработку заказа и доставку: «Все очень грамотно и качественно». Были среди посетителей и «новички», которые узнали о магазине совсем недавно и пришли познакомиться с ассортиментом. Некоторые пообещали вернуться, но уже за покупками.

На просторной площади в пятьсот квадратных метров представлено около двух тысяч наиболее популярных товаров: от смартфонов до встраиваемой техники и телевизоров. Все это можно рассмотреть с разных сторон, потрогать, а также посоветоваться с консультантом относительно преимуществ того или иного устройства.

Отметим, что наименований товаров здесь тоже немало, есть из чего выбрать: от доступной техники среднего класса до известных европейских брендов, которым доверяют российские потребители.

Интернет-магазин «NicePrice62» занимается продажей бытовой техники и электроники с 2010 года и постоянно пополняет свой ассортимент. Только за последние два года число позиций выросло с девяти тысяч до двухсот тридцати. Для удобства клиентов разработали систему дисконта, которая позволяет экономить с выгодой до десяти процентов. Оплатить покупки можно тремя способами: наличным, безналичным, а также оформлением в рассрочку.

Руководство магазина отмечает, что секрет лидерства фирмы — низкие цены, которых удалось добиться путем снижения издержек, ориентирование на покупателя, на его запросы и финансовые возможности, а также команда, которая имеет большой опыт работы в сфере торговли бытовой техникой и электроникой.

Рязанский розничный магазин «NicePrice62» представлен не только в нашем регионе, но и в Воронеже, а в скором появится еще и в Нижнем Новгороде.