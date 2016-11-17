Край медведей и вулканов. Камчатка глазами рязанских туристов

Камчатка — место, которое манит многих. Более трехсот лет прошло с тех пор, как на дальней окраине русских земель был заложен первый казачий острог.

Почти каждый год кто-то из рязанцев проводит отпуск на полуострове. Кто-то путешествует по диким безлюдным местам, покоряя дальние вулканы и затерянные среди них реки. Кто-то отдыхает более расслабленно: гуляет, ловит рыбу и купается в термальных источниках. В любом способе познания Камчатки каждый ищет и находит что-то свое.

В этом году восток страны стал буквально местом паломничества: на Камчатку отправилось сразу несколько групп туристов. Первый вопрос, который они слышали по возвращении домой, был, конечно же, про медведей.

«У нас все спрашивают: „Мишку видели?“ — поделился эмоциями руководитель одной из групп Дмитрий Смирнов, — и когда мы говорим „нет“, то здесь, в Рязани, люди на нас смотрят разочарованно. А на Камчатке все завидовали. Потому что встреча с медведем — это рваные палатки и разгромленный лагерь».

Местные жители говорят, что по статистике на Камчатке сейчас на 15 человек приходится один медведь. И ночевать просто так в обычных туристических палатках там не рекомендуется. Медведи, живущие около людей, ничего не боятся: они привыкли, что у них всегда есть еда. У одной из групп медведь в поисках еды прошел через две палатки, поломал их, поранил когтем девушку, которая была в палатке. В десяти метрах от рязанской группы ходил медведь, и ребята слышали его рычание.

«В Петропавловске-Камчатском мы спросили: «К вам в город медведи заходят? — продолжил Дмитрий, — и получили ответ: «Нет, не заходят. Ну разве что несколько раз в год». И это в крупном городе!»

Часто медведи приходят к рыбакам за добычей. Рассказывали, что однажды рыбак возвращался домой с мешком рыбы на плече. Вдруг он почувствовал, кто-то сзади тянет. Оглянулся, а там мишка лапой мешок зацепил и тащит, мол, давай сюда.

Не было места, где бы местные жители не предупреждали туристов о том, что там ходит медведи. При этом они говорят, что все инструкции про «колокольчики, шумелки и подобные вещи» бесполезны в зоне, где живут или часто бывают люди. Возможно в глухих местах это и работает, а рядом с цивилизацией «мишка с удовольствием посмотрит вашу художественную самодеятельность и будет дальше заниматься тем, зачем пришел».

Одна из групп рязанских туристов несколько встречалась с медведем. По их словам, было заметно, что зверь совершенно не боится людей.

Лисы и евражки тоже частые гости в туристских лагерях. На стоянку группы рязанца Дмитрия Смирнова в первый день пришла лиса. Она не ластилась к людям, ходила на расстоянии двухсот метров от лагеря.

«Нашу группу она воспринимала как приехавший к ней ресторан, — Дмитрий даже не удивился, — ходила рядом и привычно ждала кормежки. У соседней группы она потом утащила пару пакетов еды. Живность привыкла, что если есть туристы, значит ее кормят, и приходит за едой».

На Камчатке довольно большие расстояния и нет широко развитой сети дорог. На большинстве дорог через горы и холмы пройдет только полноприводная машина. Другой вариант — вертолет. Есть места, например, знаменитая Долина гейзеров, куда можно добраться только на нем.

Однако наличие вертолета и денег на его аренду не гарантирует, что можно слетать куда угодно. Погода на Камчатке меняется быстро, часты туманы и дожди. Поэтому может быть такое, что в месте вылета солнце, а в точке назначения туман. Поэтому вертолет не вылетает.

Группа Бориса Гусева для своего путешествия выбрала маршрут, пролегающий по совершенно необжитым местам. Пеший путь через вулканы, гейзеры и озера тщательно планировался заранее.

«При подъеме на вулкан начался ольховый и кедровый стланик, — рассказал Борис, — пройти через который нет никакой возможности. Это сплошное переплетение веток и стволов высотой примерно по пояс. Через него нельзя пролезть или перешагнуть, нельзя раздвинуть ветки. Приходилось идти по руслам ручьев или искать какой-то разрыв в переплетении. В итоге полтора километра шли полдня».

Порой группа упирались в такие заросли, что тратила час, чтобы пройти 100 метров. А потом все равно возвращались назад по своим следам. В итоге пришлось изменить маршрут.

«Если видишь впереди 200 метров стланика, то нет смысла даже пытаться пройти, — объяснил Борис. — Маршрут пришлось изменить, потому что при подготовке мы этот стланик недооценили. Если снова буду готовить поход на Камчатку, изучу космоснимки и проложу путь по руслам ручьев».

Природа Камчатки тоже необычная: «Каменные березки там интересные, — добавил впечатлений Александр Курицын, впервые побывавший на Камчатке, — корявые и низкие: самые высокие около четырех метров. Еще там очень красивый океанский пляж. Было впечатление, что там кончается земля и остается только ветер, волны, черный песок. И холодный суровый океан. Сильное место!»

Основное, ради чего туристы отправляются на Камчатку — это вулканы, которых на полуострове несколько сотен. В Петропавловске-Камчатском из любой точки видны вулканы Корякский и Авачинский.

Но в этом году погода не располагала к прогулкам на вершины: вулканы были закрыты плотным туманом. Тем не менее, рязанцы выполнили часть намеченной программы.

«У нас было запланировано две прогулки по вулканам, — рассказал о своем впечатлении Александр Курицын. — Одна из них на вулкан Горелый. Хоть он и считается одним из наиболее доступных, но подъем оказался совсем не легким».

Подъем путешественники преодолевали, находясь внутри плотного облака. Короткие проблески солнца внушали надежду, что, поднявшись выше, они выйдут из тумана и вокруг будет солнечно и красиво. Но чем выше понимались, тем плотнее становилось облако. В одном из кратеров вулкана Горелый находится кислотное озеро, которое хотелось увидеть нашим путешественникам. Но густой туман не дал возможности полюбоваться необычным видом. Облака лишь на несколько минут приоткрыли завесу.

Другая группа планировала посмотреть кислотное Троицкое озеро в кратере вулкана Малый Семячик и тоже столкнулась с трудностями. Наверху был такой ветер, что приходилось ложиться на землю, чтобы не унесло.

Вулканы на Камчатке окружают человека со всех сторон, и виды их вершин на горизонте — неотъемлемая часть пейзажа. И прощальный взгляд из самолета — тоже на панораму дымящихся стражей этого сурового края. Вулканы остаются в душе каждого, кто познакомился с Камчаткой.

«Мы по возвращении долго еще искали взглядом вулканы на горизонте. Странно было, что их нет», — так подытожили свой рассказ о Камчатке наши туристы.

Фото Дмитрия Смирнова и Бориса Гусева