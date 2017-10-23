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Коттеджный поселок «Ласточка» сняли с квадрокоптера. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, можно увидеть не только сам поселок, расположенный слева при въезде в село Алеканово со стороны Рязани (16 километров от города), но и живописные окрестности: озера и леса.
Поселок предназначен как для круглогодичного проживания, так и для строительства дома выходного дня. От трассы Рязань — Спасск его ограждает сосновый лес и частная застройка. В шаговой доступности расположилось озеро Велье, на территории поселка будет организован собственный водоем.
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