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12:03, 23 октября 2017 43

Коттеджный поселок «Ласточка» сняли с квадрокоптера

Коттеджный поселок «Ласточка» сняли с квадрокоптера

Коттеджный поселок «Ласточка» сняли с квадрокоптера. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, можно увидеть не только сам поселок, расположенный слева при въезде в село Алеканово со стороны Рязани (16 километров от города), но и живописные окрестности: озера и леса.

Поселок предназначен как для круглогодичного проживания, так и для строительства дома выходного дня. От трассы Рязань — Спасск его ограждает сосновый лес и частная застройка. В шаговой доступности расположилось озеро Велье, на территории поселка будет организован собственный водоем.

На официальном сайте поселка к покупке предлагаются земельные участки от 8 соток, в т. ч. в березовом и сосновом лесу. Все коммуникации (электричество, водоснабжение, газ) уже проложены. Кроме того, в продаже несколько готовых домов площадью 97 кв.м.


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