Концепция комфортной жизни на примере дома «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» от компании «Мармакс»

Жилой комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» является решительно новым проектом не только для компании «Мармакс», но и для нашего города.

В новом комплексе соединятся современные технологии строительства, авторская архитектура и уникальная внутренняя инфраструктура.

Комплекс расположен в исключительном месте на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.

Владельцы квартир нового комплекса бизнес-класса смогут по достоинству оценить жизнь в центре города и насладиться уровнем комфорта, благодаря концепциям, специально разработанным командой «Мармакс» для каждого из жителей дома.

Концепции современной комфортной жизни

Ритм большого города требует невозможного от тех, кто стремится к успеху, но при этом хочет ощутить полноту жизни и не готов терять внутреннюю гармонию в ежедневной гонке.

Для своего нового комплекса компания «Мармакс» разработала индивидуальные концепции современной комфортной жизни: «Галерея», «Healthy lifestyle»* и «Маркет».

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — это первый в городе жилой комплекс, двор которого представляет собой приватную галерею для прогулок в уютном патио, расположенную на стилобатной части комплекса.

В жилом комплексе будет собственный фитнес-зал, где смогут бесплатно заниматься жители комплекса в любое удобное время. Также каждый из жителей сможет попасть в супермаркет на первом коммерческом этаже, нажав только соответствующую кнопку в лифте.

Классика в современном обрамлении

Одновременно контрастное, но при этом благородное сочетание природных оттенков и материалов фасада придают образу комплекса интеллигентную сдержанность.

Комплекс состоит из восьми этажей жилой части, одного этажа стилобата, в котором расположены коммерческие помещения, и подземного паркинга на первом этаже.

В подземном паркинге комплекса предусмотрены гостевые места рядом с бесшумными лифтами, где можно будет оставить свой автомобиль для разгрузки или погрузки, а после — переставить его на закрепленное за квартирой место.

Положение обязывает

«"Healthy lifestyle"* на Чапаева» расположен в историческом центре Рязани в одной из самых удобных локаций — в месте, где молодые амбициозные и состоявшиеся люди смогут оценить истинный европейский комфорт современной жизни», — отметили в пресс-служба компании.

Рядом с комплексом расположены не только знаковые для города места и архитектурная «жемчужина» — Рязанский кремль, но и составляющие активной городской жизни — бизнес-центры, школы, фитнес-клубы, парки.

Удобное транспортное соединение жилого комплекса с рядом центральных улиц позволит быстро добраться в любой район города.

«Healthy lifestyle»* — здоровый образ жизни (англ).