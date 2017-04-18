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10:15, 18 апреля 2017 734

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам, почему стоит выбирать жизнь за городом

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам, почему стоит выбирать жизнь за городом

Весна, волшебное время года, когда ощущаешь свежесть воздуха, слышишь ласковое пение птиц, ловишь аромат распускающихся цветов, купаешься в тепле солнечных лучей. Время кофе с корицей, романтики, прогулок и приятных встреч. Все эти эмоции будут яркими, если вы встречаете весну в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово.

Одно из самых колоритных мест Рязанского региона — коттеджный поселок «Сказка в Лесу» Алеканово, где вековые лесные массивы соседствуют с бескрайними просторами реки Оки. В этом проекте слились воедино нетронутая природа, изящество ландшафтных форм и продуманные решения, применяемые в строительстве поселка.

Сегодня ведутся активные работы по возведению двух домов «Престиж» и приняты два фундамента для строительства коттеджей «Престиж Плюс», начаты подготовительные работы по благоустройству поселка — рабочий процесс идет полным ходом. Именно сейчас, самое подходящее время для приобретения земельных участков и домов. Выбор есть.

Коттеджный поселок расположен в 12 минутах от Рязани, поездка по новой дороге всегда будет приятной, а сказочные пейзажи радуют глаз на протяжении всего пути. Стоит отметить, что социально значимые объекты находятся в 5 минутной доступности — все, что нужно всегда под рукой.

Компания «Мармакс» предусмотрела все, для комфортного проживания

Компания «Мармакс» предусмотрела все, для комфортного проживания. Закрытая территория и контрольно-пропускной пункт, зоны отдыха для детей и взрослых — безопасность и комфорт будущих жильцов.

Имея успешный опыт реализации, уникального в своем классе проекта — коттеджный поселок «Сказка Алеканово», который по итогам 2016 года был отмечен на торжественной церемонии «Деловые итого года-2016», как проект направленный на улучшения качества жизни рязанцев. Сегодня мы реализуем вторую очередь — поселок «Сказка в Лесу» Алеканово.

Приобретая участок земли, вы приобретаете городской комфорт, собственный лес, а также крепкое здоровье своих близких и детей — важнейшие из причин выбора жизни за городом.


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