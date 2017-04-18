Компания «Мармакс» рассказала рязанцам, почему стоит выбирать жизнь за городом

Весна, волшебное время года, когда ощущаешь свежесть воздуха, слышишь ласковое пение птиц, ловишь аромат распускающихся цветов, купаешься в тепле солнечных лучей. Время кофе с корицей, романтики, прогулок и приятных встреч. Все эти эмоции будут яркими, если вы встречаете весну в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово.

Одно из самых колоритных мест Рязанского региона — коттеджный поселок « Сказка в Лесу » Алеканово, где вековые лесные массивы соседствуют с бескрайними просторами реки Оки. В этом проекте слились воедино нетронутая природа, изящество ландшафтных форм и продуманные решения, применяемые в строительстве поселка.

Сегодня ведутся активные работы по возведению двух домов «Престиж» и приняты два фундамента для строительства коттеджей «Престиж Плюс», начаты подготовительные работы по благоустройству поселка — рабочий процесс идет полным ходом. Именно сейчас, самое подходящее время для приобретения земельных участков и домов. Выбор есть.

Коттеджный поселок расположен в 12 минутах от Рязани, поездка по новой дороге всегда будет приятной, а сказочные пейзажи радуют глаз на протяжении всего пути. Стоит отметить, что социально значимые объекты находятся в 5 минутной доступности — все, что нужно всегда под рукой.

Компания «Мармакс» предусмотрела все, для комфортного проживания

Компания «М армакс » предусмотрела все, для комфортного проживания. Закрытая территория и контрольно-пропускной пункт, зоны отдыха для детей и взрослых — безопасность и комфорт будущих жильцов.

Имея успешный опыт реализации, уникального в своем классе проекта — коттеджный поселок «Сказка Алеканово», который по итогам 2016 года был отмечен на торжественной церемонии «Деловые итого года-2016», как проект направленный на улучшения качества жизни рязанцев. Сегодня мы реализуем вторую очередь — поселок «Сказка в Лесу» Алеканово.

Приобретая участок земли, вы приобретаете городской комфорт, собственный лес, а также крепкое здоровье своих близких и детей — важнейшие из причин выбора жизни за городом.