Компания «Мармакс» рассказала рязанцам, как обустроить свой загородный участок

Компания « Мармакс » рассказала рязанцам, на что обратить внимание и как обустроить свой загородный участок.

Рост мегаполиса, темп жизни, скорость — все это утомляет человека и расходует его ресурсы. Офисная обстановка, ежедневное передвижение по «зазубренным» маршрутам и даже антураж вашей квартиры может стать искусственно созданным «пространством», лишающим связи с природой и возможностью расслабиться. Другое дело, собственный дом за городом в коттеджном поселке «Сказка в Лесу».

Собственный дом — это особая среда, наполненная сочными красками, ласковыми лучами летнего солнца и пряными ароматами природы. Этот мир невозможно представить без участка рядом с домом. И если уделить внимание такой важной детали, как обустройство придомовой территории, можно создать колоритный пейзаж, который будет радовать вас и создаст неповторимую атмосферу.

Особенностью территории нашего поселка «Сказка в Лесу» является то, что на всей площади много деревьев и это открывает ряд возможностей собственникам участков: декорировать его, не дожидаясь пока вырастут молодые растения; создавать зону для отдыха в тени деревьев; комбинировать новые виды растений с существующими. Здесь не нужно вкладывать большие средства в «создание живой природы», так как она уже на вашем участке. Нужно только привнести совсем немного того, что будет соответствовать вашему стилю и нраву, а также духу вашей семьи.

Сегодня доступны большие возможности и для создания интересного ландшафта на своем участке. Можно воспользоваться услугами опытных ландшафтных дизайнеров или самостоятельно изучить примеры, которыми пестрит интернет.

Пользуясь услугами профессионалов, которые выполнят работу «под ключ», активно участвуйте в разработке проекта, высказывайте все свои пожелания и предпочтения, такой проактивный подход обеспечит индивидуальность и отражение пожеланий всей вашей семьи в проекте.

Если вы решили оформить участок «своими руками», необходимо учесть некоторые особенности и тонкости, которые могут влиять на итоговый результат, а именно:

С чего начать

Приступайте к работам, только после того, как сделаете чертеж участка. Продуманный дизайн — гарантия вашего комфорта. Нарисуйте схему, обозначьте все объекты, которые располагаются на участке (дом, терраса, хозяйственные постройки, деревья и. т. д). Здесь же отметьте все инженерные коммуникации, в том числе воздушные, также кроны деревьев, впоследствии, не должны мешать.

Единое пространство

Дизайн участка должен создавать ощущение законченности и целостности. Максимальный эффект достигается, если в разных местах участка будут созданы одинаковые элементы (цветники, клумбы), где важно соблюдать цветовую гамму.

Принцип простоты

Не усложняйте, применяйте не более трех цветов и не нагромождайте участок большими объектами. Дополнительные акценты вносите, когда сложится общая картина.

Баланс

Наиболее простым является симметричный тип дизайна и подразумевает под собой повторение отдельных элементов. То есть, один и тот же элемент, конструкция, сюжет повторяется в другом месте на одной территории, причем эти элементы можно определённым образом наложить друг на друга.

Цвет

Здесь есть хитрости. Например, холодные оттенки визуально делают объект более далеким, а теплые, наоборот, приближают. Белый, черный и серый — нейтральные, они прекрасно подходят для создания общего фона.

Плавность форм

Соблюдение плавности форм в элементах важный момент ландшафтного дизайна. Цвет, формы листьев, высота растений должны постепенно меняться. Если вам нужно сделать участок визуально шире, высаживайте растения с переходами, от высоких к низким.

Пропорции

Один из важных принципов, который нельзя упускать при планировании. Все элементы должны быть пропорциональны по размеру, неприемлемо размещать большую скульптуру, валун в центр небольшого сада или маленький элемент на большой территории — в результате элементы будут перегружать пространство или потеряются.

Основная задача ландшафтного дизайна — создание благоустроенной зоны с сохранением первозданной природной красоты.

Отметим, что на территории нашей области есть много питомников, где можно приобрети адаптированные под наш климат растения. Это упростит задачу и сэкономит ваши средства.

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс», создавая проект коттеджного поселка «Сказка в Лесу» позаботилась о том, чтобы будущие владельцы могли жить в гармонии с природой.