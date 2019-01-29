Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Сегодня довольно часто можно встретить школьника или даже ребенка дошкольного возраста в очках. Еще лет двадцать назад нарушения зрения у детей были скорее исключением, чем правилом.

Однако вошедшие в семейный обиход компьютеры и многочисленные гаджеты, а также зачастую неправильное питание способствовали значительному омоложению болезней глаз: каждому четвертому ребенку в нашей стране в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость».

«Через глаза воспринимается 90% информации об окружающем мире, и дети осваивают его именно благодаря органу зрения. Именно в это время формируется и укрепляется связь между глазом и корой головного мозга, — рассказала детский врач-офтальмолог салона оптики MONVIEW Анастасия Тремиля. — Нарушение у школьников снижает успеваемость, сдерживает в выборе спорта и будущей профессии».

Болезни глаз, которые мешают счастливому детству

Наиболее частая рефракция у детей 3-6 лет — дальнозоркость. По словам специалиста салона оптики MONVIEW, из-за небольшого размера глаза или недостаточного преломления лучи света сходятся в мнимой точке за сетчаткой, формируя на ней нечеткое изображение. При невысокой гиперметропии ребенок хорошо видит вдаль и за счет работы аккомодации — вблизи.

Все дети рождаются с дальнозоркостью, но к школьному возрасту она постепенно уменьшается. Очки назначают только в том случае, если величина гиперметропии превышает показатели возрастной нормы.

Еще одно заболевание, которое выявляется в раннем возрасте — астигматизм. Он связан с врожденными особенностями строения оптической системы глаза.

«При этом нарушении на сетчатке формируется искаженное изображение, — говорит Анастасия Тремиля. — Разница в преломляющей силе в одну диоптрию легко переносится. При более высокой степени астигматизма контуры предметов, находящихся на различном расстоянии, малыш видит в искаженном виде. Он часто щурится, смотрит на объекты, прикрывая один глаз, быстро утомляется, трет глаза».

Часто наблюдающееся заболевание в детском возрасте — близорукость или миопия. Она может проявляться примерно с пяти лет.

«Особенно интенсивно развивается именно в школьном возрасте — в 8-14 лет — в связи с колоссальной нагрузкой на аккомодационный аппарат и активным ростом глаза в этот период, — отметила врач-офтальмолог. — У ребенка начинают размываться предметы, которые находятся вдали от глаз, например, он не может различить, что написано на школьной доске».

Болезнью молодых называют расстройство аккомодации. Поскольку ребенок плохо видит вдаль, такое состояние еще называют ложной близорукостью.

«Однако в основе нарушения совсем другие процессы — цилиарная мышца теряет сократительную способность, в результате чего кривизна хрусталика остается неизменной, обеспечивая четкое зрение только вблизи или вдаль», — уточнила Анастасия Тремиля.

Если у ребенка выявлена прогрессирующая близорукость, его ставят на особое динамическое наблюдение и каждые полгода проверяют зрение и проводят обследование с биометрией. По результатам этой проверки врач определяет, увеличилась миопия или нет.

Уникальные приборы для всех видов исследований

В школе даже здоровому ребенку один раз в год необходимо проводить полное диагностическое обследование. В зависимости от выявленных проблем, специалист назначит необходимую коррекцию. На сегодняшний день в арсенале офтальмологов множество прогрессивных методов лечения: традиционные очки, мягкие контактные линзы, очки Рerifocal, очковая коррекция с поддержкой аккомодации, мягкие линзы для контроля миопии, ортокератологические линзы. Кроме того, нельзя забывать о важности профилактики.

«Сегодня дети много времени проводят с гаджетами, поэтому необходимо ограничивать нагрузку на глаза при зрении вблизи, а вот гулять побольше — только на природе глазки смотрят вдаль, — советует доктор. — Нельзя забывать о сбалансированном питании, включающем витамины и микроэлементы. Поощряйте желание ребенка заниматься спортом. Мы выступаем за плавание, танцы, бег на средние дистанции, теннис настольный и большой».