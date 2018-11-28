Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области на конец ноября 2018 года заболеваемость ОРВИ на территории региона — в пределах допустимых норм, а показатели заболеваемости ниже эпидемических значений на 24,3% по области и на 4,1% по Рязани.

Но грядущая зима значительно увеличивает риски «подхватить» вирус. Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?

Профилактика

Легкомысленное отношение к здоровью может вызвать заболевания, а расходы на лекарства, как правило, оказываются гораздо большими, чем траты на повседневную профилактику по повышению защитной способности организма.

Меры профилактики, которые можно предпринять, чтобы не заболеть:

регулярный прием витаминов рекомендован в течение всего года, а не «залпом» в тот момент, когда появились первые симптомы недомогания. Ударная доза витамина С ситуацию не спасет, тогда как «накопленный» эффект поможет усилению защитных функций организма. Регулярное употребление продуктов с содержанием различных витаминов поможет организму, способствуя «правильной» работе всего организма и иммунитета;

«синтетические» витамины: не все витамины, содержащиеся в продуктах питания, усваиваются организмом. Часть из них разрушается в процессе тепловой обработки, часть индивидуально не усваивается организмом. По назначению врача можно «пропивать» комплексные витаминные препараты;

рацион: важно, чтобы он был сбалансирован, содержал такие продукты, как овощи, фрукты, орехи, цельные зерна, продукты, содержащие полезные жиры (масло оливковое, рапсовое) и Омега-3 кислоты (форель, скумбрия, палтус);

избегайте серьезных переохлаждений и перепадов температуры: пешая прогулка ветреным зимним вечером после бассейна может стоить вам нескольких дней на больничном.

Вакцинация

Текущей осенью более 45% жителей Рязанской области сделали прививку против гриппа. Мнения в ее «полезности» разнятся. Оценивая эффективность вакцины, следует учитывать следующее: главная задача вакцины — сделать процесс болезни менее тяжелым для организма и защитить от опасных осложнений.

Во-вторых, прививка не универсальна и рассчитана именно на грипп (и определенные штаммы гриппа). Но помимо гриппа вокруг нас циркулируют и сотни других простудных вирусов. Пациенты, сделавшие прививку, но все же заболевшие, в большинстве случаев «подхватывают» другие острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ), а не грипп. От ОРВИ и простуд прививка не защитит. Это следует знать перед тем, как пойти на укол и мысленно наделить его универсальными свойствами.

Правильный образ жизни

В целях профилактики врачи рекомендуют обратить внимание на образ жизни. Регулярный стресс, недосыпания, хроническая усталость, «тяжелый» рацион, вредные привычки — все это подрывает силы организма и негативно сказывается на его защитных функциях. В этом случае мы «схватываем» вирусы и заболеваем, так как ослабленный организм не сопротивляется инфекциям.

Нужно больше гулять на свежем воздухе, избегать постоянных перегрузок, заниматься спортом, делать зарядку, искать способы «сбросить» стрессовое состояние, полноценно питаться, заряжаться позитивными эмоциями. Советы просты, но они очень позитивно сказываются на общем состоянии организма и на его способности бороться с вирусами.

Избегайте мест массового скопления людей

Среди большого количества людей вероятность «подцепить» вирус выше, даже если ходить в маске. Барьерная профилактика — не стопроцентный метод защиты. Во-первых, маска должна меняться каждые два часа, ведь спустя это время на ней накапливается «коктейль», состоящий из слизи, пыли и вирусных частиц. Во-вторых, учитывая размер вирусов, очевидно, что никакая маска не cможет предотвратить их попадания в дыхательные пути здорового человека. Лучше — больше дышать свежим воздухом и регулярно проветривать помещение.

А торговые центры, выставки кошек, магазины техники и кинотеатры — без этого можно обойтись в период пиковой заболеваемости.

Используйте возможности дистанционной медицины

Чтобы получить консультацию врача быстро, и не стоять в очередях в поликлинике, можно воспользоваться сервисами дистанционной медицины. Это безопасно и удобно, ведь чтобы получить консультацию специалиста — нужен только смартфон и мобильный интернет.

Телемедицина — новый тренд в оказании медицинских услуг: это способ получать их онлайн, посредством консультаций с врачом через интернет. После вступления в силу закона о внедрении в России телемедицины с 1 января 2018 года количество пользователей сервиса оценивается примерно в один млн человек. На конец 2018 года ожидаемое количество онлайн-пациентов — четыре миллиона, и, по оценкам экспертов, рост продолжится: к 2020 году количество «телемедицинских» пациентов вырастет еще на 50-60% относительно показателей этого года.

Как правило, сервис таких услуг реализуется посредством приложения, которое можно установить на смартфон или планшет. Например, МТС и сеть медицинских клиник «Медси» запустили приложение SmartMed для онлайн-консультаций с врачами. Программа позволяет пациенту, вне зависимости от того, где он находится, получить помощь докторов клиники с помощью видеосвязи или чата — через интернет. Дистанционная консультация поможет, например, для обсуждения симптомов и назначения лечения, расшифровки анализов и составления плана дальнейших исследований, корректировки назначенного лечения, выбора узкого специалиста, если характер заболевания неясен. Использование приложения сократит число походов в больницу и снизит, например, риск рецидива.

Приложение выручит и в случае, если в поликлинике сложно попасть на прием к врачу из-за больших очередей и нехватки специалистов, в путешествии или отпуске, если человек проживает далеко от областного центра и вам сложно выбраться на прием. Использование сервиса дистанционной медицины позволит сократить время ожидания медицинской консультации и диагностики, а также уменьшит риск усугубления болезненной ситуации.

Приложение SmartMed доступно для абонентов всех российских операторов, действует повсеместно и установится на смартфоны Android и iOS.

Будьте счастливы

Счастливый человек меньше болеет и у него больше шансов дожить до глубокой старости, утверждают американские ученые. Исследование на основе многочисленных научных работ выявило существенную связь между позитивным взглядом на жизнь, здоровьем и долголетием. Лабораторные исследования подтвердили, что оптимизм снижает уровень гормонов стресса и улучшает работу иммунной системы, что и необходимо организму для отражения атак вирусов. Улыбайтесь, находите повод для радости ежедневно и #неболейте!