Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Собственный дом, это возможность выйти за границы стереотипов нехватки квадратных метров и получить не просто условные квадратные метры, а новый образ жизни для вас и ваших детей.

Создавая новые проекты домов для коттеджных поселков «Сказка Алеканово» и «Сказка в Лесу» команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Если вы решили построить дом самостоятельно, обращаем внимание на следующие рекомендации:

Спальни

Советуем для каждого ребенка предусмотреть отдельную спальню, при этом не обязательно, чтобы она была большой. В идеале, для каждого члена семьи должна быть своя спальня, за исключением супругов, детей-близнецов, однополых детей с разницей менее чем в три года. Рекомендуемая площадь детской 12-14 квадратных метров, спальни для старших детей и родителей от 14-16 квадратных метров.

Планируете, что ваша семья будет расти? Учитывайте это при проектировании дома.

Гостиная, кухня-столовая

Размер этих комнат определяется количеством человек в семье. Так, гостиная, кухня-столовая могут иметь площадь в 20, десять квадратный метров соответственно. Если семья состоит из 1-3 человек 25, 15 квадратных метров, если семья состоит из 4-5 человек 30, 20 квадратных метров, если семья состоит из 6-8 человек от 30 и более квадратных метров. При этом если кухня-столовая находятся в одном помещении, площади объединяются.

Гардеробные комнаты

Советуем в каждой спальне выделить 2-4 кв. метра для гардеробной. Гардеробная разгружает пространство комнаты и дома в целом, избавляя вас от необходимости покупать отдельные шкафы, комоды, стеллажи и пр. Все ваши вещи собраны в одном месте, не нужно бегать между шкафами в спальне и прихожей в попытках найти нужную вам вещь.

Размеры террасы и двора

Стандартная терраса от 15 квадратных метров рассчитана на небольшую семью из 3-4 человек. Для семьи с маленькими детьми, которые будут играть на террасе, ее площадь должна составлять не менее 20 квадратных метров.

Если вы планируете построить бассейн, рекомендуем предусмотреть к нему дополнительную террасу от 15 квадратных метров в зависимости от состава семьи.

Что лучше, купить готовый дом или строить самому? Всегда будет дилемма и не исключен риск, что самостоятельное строительство растянется на долгие годы.

Если вы не уверенны в своих силах или у вас просто недостаточно времени, компания построит для вас дом по готовому проекту за 4 месяца.

Одноэтажный дом «Комфорт» 118 квадратных метров:

Очень удобен для семьи из 3-4 человек, в одноэтажном формате, общей площадью 118 квадратных метров. Предлагаем выбор комфортных планировок из двух вариантов. Реализовать его можно от 2,4 млн. рублей за 3 месяца.

Мансардный 2-х этажный дом «Комфорт Плюс» 158 квадратных метров:

Этот дом будет максимально комфортным вариантом именно для вас. Рассчитан на семью из 3-6 человек. Реализовать его можно от 3,35 млн. рублей за 4 месяца.

До 28 февраля можно приобрести по выгодной цене готовый дом «Комфорт Плюс» в коттеджном поселке «Сказка Алеканово».

А если хочется чего-то необычного или большего?

Одноэтажный дом «Престиж» 149 квадратных метров:

Уютный дом с камином и террасой. Удобный холл, дополнен большой гардеробной комнатой. Три спальни, одна из которых имеет индивидуальную ванную комнату, санузел и гардеробную. Просторная кухня-гостиная с камином.

Рассчитан на семью из 3-5 человек. Реализовать его можно от 2,9 млн. рублей за 4 месяца.

Двухэтажный дом «Престиж Плюс» 251 квадратных метров:

Современный дом европейского уровня, стильный снаружи и продуманный внутри. В этом доме будет удобно и комфортно всем членам Вашей семьи, места хватит и для гостей.

Для этого проекта мы предусмотрели три варианта отделки фасада. Выбирайте тот, который больше подходит вашему стилю!

Рассчитан на семью из 3-7 человек. Реализовать его можно от 4,8 млн. рублей за 4-5 месяца.