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14:02, 28 февраля 2017 108

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Собственный дом, это возможность выйти за границы стереотипов нехватки квадратных метров и получить не просто условные квадратные метры, а новый образ жизни для вас и ваших детей.

Создавая новые проекты домов для коттеджных поселков «Сказка Алеканово» и «Сказка в Лесу» команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Если вы решили построить дом самостоятельно, обращаем внимание на следующие рекомендации:

Спальни

Советуем для каждого ребенка предусмотреть отдельную спальню, при этом не обязательно, чтобы она была большой. В идеале, для каждого члена семьи должна быть своя спальня, за исключением супругов, детей-близнецов, однополых детей с разницей менее чем в три года. Рекомендуемая площадь детской 12-14 квадратных метров, спальни для старших детей и родителей от 14-16 квадратных метров.

Планируете, что ваша семья будет расти? Учитывайте это при проектировании дома.

Гостиная, кухня-столовая

Размер этих комнат определяется количеством человек в семье. Так, гостиная, кухня-столовая могут иметь площадь в 20, десять квадратный метров соответственно. Если семья состоит из 1-3 человек 25, 15 квадратных метров, если семья состоит из 4-5 человек 30, 20 квадратных метров, если семья состоит из 6-8 человек от 30 и более квадратных метров. При этом если кухня-столовая находятся в одном помещении, площади объединяются.

Гардеробные комнаты

Советуем в каждой спальне выделить 2-4 кв. метра для гардеробной. Гардеробная разгружает пространство комнаты и дома в целом, избавляя вас от необходимости покупать отдельные шкафы, комоды, стеллажи и пр. Все ваши вещи собраны в одном месте, не нужно бегать между шкафами в спальне и прихожей в попытках найти нужную вам вещь.

Размеры террасы и двора

Стандартная терраса от 15 квадратных метров рассчитана на небольшую семью из 3-4 человек. Для семьи с маленькими детьми, которые будут играть на террасе, ее площадь должна составлять не менее 20 квадратных метров.

Если вы планируете построить бассейн, рекомендуем предусмотреть к нему дополнительную террасу от 15 квадратных метров в зависимости от состава семьи.

Что лучше, купить готовый дом или строить самому? Всегда будет дилемма и не исключен риск, что самостоятельное строительство растянется на долгие годы.

Если вы не уверенны в своих силах или у вас просто недостаточно времени, компания построит для вас дом по готовому проекту за 4 месяца.

Одноэтажный дом «Комфорт» 118 квадратных метров:

Очень удобен для семьи из 3-4 человек, в одноэтажном формате, общей площадью 118 квадратных метров. Предлагаем выбор комфортных планировок из двух вариантов. Реализовать его можно от 2,4 млн. рублей за 3 месяца.

Мансардный 2-х этажный дом «Комфорт Плюс» 158 квадратных метров:

Этот дом будет максимально комфортным вариантом именно для вас. Рассчитан на семью из 3-6 человек. Реализовать его можно от 3,35 млн. рублей за 4 месяца.

До 28 февраля можно приобрести по выгодной цене готовый дом «Комфорт Плюс» в коттеджном поселке «Сказка Алеканово».

А если хочется чего-то необычного или большего?

Одноэтажный дом «Престиж» 149 квадратных метров:

Уютный дом с камином и террасой. Удобный холл, дополнен большой гардеробной комнатой. Три спальни, одна из которых имеет индивидуальную ванную комнату, санузел и гардеробную. Просторная кухня-гостиная с камином.

Рассчитан на семью из 3-5 человек. Реализовать его можно от 2,9 млн. рублей за 4 месяца.

Двухэтажный дом «Престиж Плюс» 251 квадратных метров:

Современный дом европейского уровня, стильный снаружи и продуманный внутри. В этом доме будет удобно и комфортно всем членам Вашей семьи, места хватит и для гостей.

Для этого проекта мы предусмотрели три варианта отделки фасада. Выбирайте тот, который больше подходит вашему стилю!

Рассчитан на семью из 3-7 человек. Реализовать его можно от 4,8 млн. рублей за 4-5 месяца.


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