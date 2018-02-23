Как обеспечить безопасность работников на огромном предприятии? Найти человека, который знает, что такое порядок и дисциплина. Человека, который жизнь свою посвятил защите людей.

Глава отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязанской нефтеперерабатывающей компании Михаил Федоткин рассказал в своем интервью для газеты « Аргументы и факты » о своей жизни и работе.

Михаил Федоткин более 10 лет возглавляет отдел ГО и ЧС дочернего общества Роснефти. Кадровики предприятия искали на эту должность опытного профессионала, который смог бы без проблем справиться с обеспечением безопасности на таком промышленном гиганте, как нефтезавод.

Полковник милиции, окончивший московский факультет юридического заочного обучения при академии МВД России, с 30-летним служебным стажем являлся ценным кадром.

Начинал свою службу Михаил Федоткин в районных отделах милиции Сапожковского райна, а затем в отделах внутренних дел Кораблинского, Ухоловского, Рыбновского, Железнодорожного районов, начальником дежурной части и начальником подразделении по охране общественного порядка в УВД Рязанской области.

«Моя задача, как милиционера, заключались в том, чтобы обеспечивать правопорядок, бороться с преступностью, в том числе поддерживать порядок во время проведения массовых городских мероприятий, организовывать различные учения и тренировки, чтобы грамотно и вовремя реагировать на возможные чрезвычайные ситуации», — отметил Федоткин, — «потом была служба в Чечне».

«Войны прошли, надо было налаживать работу милиции, чтобы защитить мирное население от бандитов», — вспоминает Михаил Федоткин.

По его словам, что Рязанской области поручили открыть 15 отделений на территории Грозненского сельского района. Ему дали бронированную машину, пару тыловиков, и отправили налаживать контакты с местным населением, выполнять порученную работу: «На происшествия выезжали, фугасы разминировали, в зачистках участвовали. Случалось, что в нас стреляли, мы в ответ стреляли».

За три месяца Федоткин открыл три отделения милиции. По итогам работы указами Президента России его наградили медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед отечеством 2-й степени».

И когда бывалому стражу порядка предложили новое место работы на заводе, то первое, что его порадовало — хороший коллектив.

Готовность № 1

«Долго думал, взвешивал, советовался», — вспоминает Михаил Федоткин. — «И ни разу не пожалел о своем решении! Сегодня я горжусь тем, что работаю на этом заводе. Здесь молодые, энергичные, высокообразованные, талантливые люди, отличная организация труда, замечательное отношение к работникам. Каждому предоставляют полный пакет социальных гарантий. Работать — одно удовольствие».

Новый начальник отдела по делам ГО и ЧС сразу оценил диспозицию: нефтеперерабатывающее предприятие — одно из самых больших в России.

«На заводе есть три пожарных части, один военизированный газоспасательный отряд, охранная служба, поликлиника и бригада скорой помощи. Их совместная работа должна быть четкой и слаженной, особенно — в ЧС», — рассказывает Михаил Федоткин. — «Моя задача — скоординировать эту работу, и, кроме того, обучать персонал по специально разработанным программам, как правильно действовать при ЧС».

Надевай противогазы!

План работы разрабатывается на год. Во всех цехах и подразделениях предприятия формируются учебные группы, руководители которых проводят занятия с сотрудниками. За теоретической частью следует практическая, а затем — зачеты и экзамен. Большое внимание отдел по делам ГО и ЧС уделяет обеспечению безопасности на самых уязвимых точках завода.

Учения раз в два месяца — привычное дело. Все активно принимают участие в тренировках и учениях. Даже офисные работники все как один при угрозе условной ЧС по сигналу сирены выбегают в противогазах и эвакуируются в безопасный район.

Применять полученные знания на практике, к счастью, приходится редко.

«Чрезвычайных ситуаций на заводе не было, а вот аварийные — случались», — рассказывает Михаил Федоткин. — «Но благодаря хорошей выучке и исправно работающей локальной системе оповещения работники завода действуют четко и слажено. А это значит, что режим работы предприятия всегда остается стабильным, а процесс производства — непрерывным».