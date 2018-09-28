Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан. Директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Центробанка Кирилл Пронин рассказал, что россияне также жалуются на удержание средств у текущего страховщика и на потерю инвестиционного дохода при смене НПФ.

По словам эксперта, новая схема переходов из одного пенсионного фонда в другой, которая начнет действовать в России с начала 2019 года, решит эти проблемы.

По данным Банка России, сейчас в накопительной системе находится более 4,3 триллиона рублей. Это пенсионные средства 76 миллионов российских граждан.

Пенсионными накоплениями управляют как государство, так и частные фонды. Граждане могут выбирать или менять пенсионный фонд, а пенсионные взносы защищены государством.

С 2015 года в стране действует государственная система страхования пенсионных накоплений. В случае банкротства или лишения лицензии того или иного НПФ пенсионные взносы гарантированно сохраняются, при этом есть риск потерять накопленные проценты.

По словам эксперта, раз в год можно сменить фонд, перейти из одного НПФ в другой, уйти из Пенсионного фонда России в негосударственный либо вернуться из НПФ в ПФР. Но менять фонд без потери дохода можно только один раз в пять лет. Если срок не выдержан, человек лишается накопленных на этот срок процентов.

Десятки тысяч граждан пострадали из-за недобросовестных агентов

По их оценкам, десятки тысяч граждан пострадали из-за действий недобросовестных агентов: «Расцвет таких схем пришелся на 2016-2017 годы. Известны случаи, когда агенты заключали контракты, устрашая клиентов тем, что государство может забрать все их накопления на старость, и предлагали путь спасения в виде перевода средств на „защищенный“ счет в одном из НПФ».

Из-за действий недобросовестных агентов и продавцов сумма потерь накопленных доходов достигла 30-40 млрд рублей в год. При этом большинство граждан не стали судиться и просто смирились с потерей.

«Несколько лет назад получил письмо из НПФ, название которого видел впервые. Я был удивлен, прочитав, что мои средства находятся не в государственном, а в частном фонде! Немного придя в себя, вспомнил, что годом ранее обращался в фирму по трудоустройству и подписывал огромное количество документов. Судя по всему, среди этой кипы бумаг и был договор с частным пенсионным фондом», — рассказал свою историю житель Рязани.

Систему пенсионного фонда решили сделать прозрачной

«Чтобы защитить будущих пенсионеров, систему пенсионного фонда решили сделать прозрачной, — цитирует Кирилла Пронина ИА TagilCity. — Если сейчас можно умалчивать о рисках и возможных потерях при досрочном переводе пенсионных накоплений, то с 1 января 2019 года человека будут обязаны проинформировать о сумме инвестиционного дохода, которую он теряет при смене фонда. Новые правила позволят снизить количество незаконных переводов и потери инвестиционного дохода».

По новому закону с 1 января 2019 года:

При подаче заявления клиент будет проинформирован о сумме инвестиционного дохода, которую он теряет при смене фонда. ПФР будет сообщать и прежнему, и новому фонду о факте подачи заявления о переходе. Есть возможность отозвать заявление до конца календарного года. Средства останутся в прежнем фонде.

Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг, а также через пенсионный фонд — лично или через представителя.

Размер теряемого инвестиционного дохода гражданин будет знать сразу при подаче заявления, поскольку закон предусматривает обязательное информирование в режиме онлайн. Полную информацию о поданных заявлениях о смене страховщика можно будет посмотреть на портале госуслуг.

Вообще неплохо владеть информацией о своих пенсионных накоплениях. Чтобы узнать их размер, можно обратиться в МФЦ. Там сделают запрос в ПФР и выдадут справку о состоянии пенсионного счета. Ее можно также получить непосредственно в пенсионном фонде. Самый простой способ — запросить информацию на портале госуслуг, ответ придет в течение нескольких минут.