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12:35, 6 марта 2019 30

Как начать весну? Топ книг для бодрости и настроения

Как начать весну? Топ книг для бодрости и настроения

Весна — время вдохнуть свежий воздух полной грудью и почувствовать себя бодрым, здоровым и подтянутым.

В преддверии 8 марта «Читай-город» составил для рязанок список книг, которые содержат практические советы о том, как достичь хорошей формы и прекрасного настроения.

«Здоровое питание в большом городе», 16+

Многие думают, что в современных условиях при бешеном ритме жизни соблюдать принципы здорового питания невозможно. Автор — врач-диетолог Регина, основатель Школы здоровья «Regina Doctor» — убедит читателя в обратном. Книга научит, как правильно выбирать продукты и готовить, какой режим питания идеальный и почему, стоит ли принимать витамины и БАДы, как питаться в отпуске, чтобы не привезти лишних килограммов.

«Маленькая черная книга», 16+

В этой книге Софи Волкерс, известный fashion-блогер, на собственном примере докажет, что сделать образ модным, элегантным и завершенным можно без труда. На страницах много практичных советов и иллюстрации.

Сколько разных комплектов можно собрать из обычных предметов одежды? Какие вещи должны быть в гардеробе каждой женщины? Как подобрать одежду по фигуре? Что надеть, когда впереди свидание или праздничный ужин? Ответы на все эти вопросы читатель найдет в «Маленькой черной книге».

«Дружу с телом. Как похудеть навсегда, или стоп зажоры», 12+

Книга Ксении Король поможет восстановить здоровье, достичь идеальной формы и похудеть навсегда. С помощью точной и проверенной информации, эффективного научного плана, разнообразных заданий и тестов читатель разберется в причинах своего переедания, научиться понимать настоящие потребности организма, слышать сигналы тела о голоде и насыщении.

«ФейсСкульптор. Фитнес для лица, массаж, уход. Минус 10 лет за 15 минут в день», 12+

Автор этой книги Елена Чернявская уверена, что выглядеть на 10 лет моложе вполне реально без инъекций и операций.

Авторский комплекс упражнений, массажа и процедур поможет разгладить морщины, победить проблемную кожу, вернуть лицу здоровый цвет. А первые результаты станут заметны через 10 дней. Книга поможет тем, кто уже давно борется с признаками старения и проблемной кожей, и тем, кто только недавно заметил несовершенства.

«Макияж. Красота, неподвластная времени», 16+

Рэй Моррис — визажист с мировым именем. Она научит читателя мастерству макияжа и расскажет, как можно выглядеть ярко и эффектно в любом возрасте.

«Живи!», 16+

Ицхак Пинтосевич — в прошлом профессиональный спортсмен мирового уровня, тренер, бизнесмен. Он создал уникальную программу для занятых людей, большую часть времени проводящих на работе, устремленных к достижению важных для себя целей и не желающих менять свой график.

Цель его программы — спасти их от «поломок», депрессий и болезней. Благодаря ей можно в короткий срок повысить свой уровень энергичности, улучшить здоровье и добиться высокой степени личной производительности в жизни.

«Счастлива дома», 12+

Автор этой книги Гретхен Рубин расскажет читателю, как сделать, чтобы ситуации, которые раздражают, стали приносить радость и удовольствие. Книга «Счастлива дома» полна простых и в то же время мудрых советов и решений, которые сделают семейную жизнь проще и приятнее.

Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город», расположенных по адресам:

  • Московское шоссе, 65-а, ТЦ «М5 Молл»;
  • Первомайский проспект, 70 корпус 1, ТЦ «Виктория Плаза»;
  • Солотчинское шоссе, 11, ТЦ «Круиз».

Следить за новинками можно на страницах магазина «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассниках».


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