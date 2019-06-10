История о том, как корреспондент RZN.info впервые в цирк ходил

Наверное, каждый помнит тот день, когда первый раз посетил цирк. Для кого-то это было еще в детстве, вместе с родителями, другие ходили туда вместе с классом или компанией друзей.

А мне вот повезло очутиться в зрительном зале цирка в 26 лет. Раньше видеть представления мне удавалось только по телевизору или в интернете.

В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика». В программе были выступления с дрессированными животными и номера иллюзиониста Игоря Штейна, конный аттракцион «Бессмертие ахалтекинца» от Народного артиста Туркменистана Бяшима Аннаева и легенда советского цирка — клоун Май в исполнении Евгения Майхровского.

Рассмешить всех!

Вот с него и начну. Май как будто владеет гипнозом: мастерски управляет настроением зала, усыпляет гусыню, ставит на голову дрессированную собачку и залезает с ней на стремянку. И это в свои 81.

Обходя первые ряды, клоун специально со всеми здоровался, пожимая руку, ногу, а иногда и нос. При этом обращался Май ко всем исключительно «друг» или «малыш».

Артист исполнял все настолько смешно, что люди вокруг на несколько рядов закатывались от смеха. Иногда у него появлялись ассистенты из двух других клоунов: крепкого Малыша или капризной Лулу.

Пингвины и компания

Какой же цирк без дрессированных животных? В «Ласта-Рике» особое место уделили пингвинам, больше никто в России не возит с собой в гастроли этих птиц.

По словам дрессировщицы Галины Майхровской, пингвины очень плохо поддаются дрессуре и очень требовательны к еде и температуре. На радость рязанцев четыре главных участника шоу поднялись по импровизированной лестнице и поиграли с дрессировщицей в мяч.

Кроме них перед публикой выступили пеликаны, которые летали над залом, и морские львы, исполнившие кувырки по манежу, держа на мордочке пластиковые фужеры.

Попугаи ара и дрессированный капуцин Эрик ездили на велосипеде по импровизированной трассе, делали подъем с переворотом и играли в баскетбол в антураже бразильского карнавала.

Я смеялся от души, когда клоуны, выясняя отношения, вызвали «телохранителя» — австралийского кенгуру, который несколько раз отправил в нокдаун одного из них.

Под куполом

Шоу от дагестанских канатоходцев Медниковых под руководством Патимат Хаджикурбановой не оставило меня равнодушным — пара артистов показали просто невероятные трюки.

Сначала артисты прошли под куполом цирка друг у друга на плечах, а затем одна из них влезла на металлическую стойку. Кульминацией номера стал трюк с завязанными глазами.

Зонтом и мечом

После антракта на манеж вышел иллюзионист Игорь Штейн. Под овации публики он закрывал ассистенток в ящиках разных размеров и форм и протыкал их. Для этого фокусник сначала использовал зонты, потом ножи, а затем мечи приличного размера.

А девушкам хоть бы что — все улыбаются. В конце Штейн и вовсе заставил их исчезнуть. Хорошо, что вернул обратно, а то жалко такой красоте пропадать.

Пирамида верхом на лошадях

Когда я увидел, что вытворяют акробаты —подопечные Бяшима Аннаева, у меня в прямом смысле отвисла челюсть. Артисты занимали самые странные положения на лошадях, делая это прямо на скаку. Гвоздем программы стала пирамида из трех акробатов на двух лошадях.

Стоит отдельно сказать о технических нюансах. Меня поразило свето-звуковое шоу, которым сопровождался каждый номер. Оно дополняло красками все выступления, создавая индивидуальное настроение зала от артиста и всей программы в целом. Приятное впечатление оставили хореография и пластика гимнасток.

Уверен, что мой первый визит в цирк точно не будет последним.