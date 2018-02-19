Хоккеисты «Рыбного» и «Мещеры» встретились на «Студеном льду» в Гусе-Железном

В июне 2016 года на конференции Ночной Лиги предложили проводить матчи на открытом воздухе под общим названием «Студеный лед». Первыми на эту инициативу откликнулись организаторы в Архангельской области, сообщили RZN.info представители НХЛ.

«На нашу землю долго не приходили морозы, и проведение матча в таком формате стало возможно только в феврале, когда вошли в строй все коробки с естественным льдом. Но для проведения встречи нужно было согласие и обоих соперников», — пояснили собеседники.

Предложение от регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова принял игрок «Мещеры» Иван Бахилов. «Благодаря его усилиям быстро получили согласие от администрации района, главы администрации Гусевского городского поселения, директора школы. Закипела работа, свое согласие на участие дали рыбновцы», — рассказали организаторы.

Отметим, что в Рыбновском районе на естественном льду ежегодно проводится свой чемпионат, в котором участвует десять команд. Это больше, чем в чемпионате области.

Перед матчем для спортсменов и зрителей выступила фигуристка Юлии Ярыгиной, воспитанница ДЮСШ «Олимпийский». В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Касимовского района Валерий Лунин, глава Гусевского городского поселения Елена Химушина, директор гусевской школы Василий Кошелев, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.

Счет открыл Николай Круженков броском со средней дистанции справа. На 11-й минуте Алексей Агафонов удвоил счет, реализовав большинство. На 13-й минуте у ворот отличился Анатолий Лушин — 3:0. На 18-й минуте забросил шайбу Александр Кирюшкин. От такого напора рыбновцы немного растерялись.

В перерыве для болельщиков проводились конкурсы, а в это время чистить лед вышли не только гусевские хоккеисты, но и местные жители, гости из Рыбного и даже игроки касимовского «Восхода СУ-2», которые приехали посмотреть на игру.

«Мероприятие способствовало объединению всех энтузиастов хоккея. Призы предоставили группа компаний „Автоимпорт“ и фабрика мягкой игрушки „Рудникс“», — сказали в НХЛ.

Во второй двадцатиминутке игра шла на равных, однако отличались только хоккеисты «Мещеры». В начале Александр Кирюшкин сделал счет 5:0, а подвел черту Алексей Агафонов — 6:0.

Рыбновцы стремились забросить шайбу престижа. Хорошие моменты были у Анатолия Максимова, Владимира Куранова, Василия Ребизова. Но хорошо действовали вратари «Мещеры» (Владимир Руднев и заменивший его в середине третьего периода Сергей Садков). В заключительном отрезке смог отличиться лишь игрок хозяев Сергей Агейков — 7:0.

«Рыбное» потеряло шанс на выход в плей-офф, а «Мещера» забронировала за собой место в первой четверке. Им осталось провести одну игру против хоккеистов «Ухолова».

После игры Иван Бахилов отметил, что «готов приложить усилия для того, чтобы и в следующем сезоне провести матч НХЛ в Гусе-Железном».