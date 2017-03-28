Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

В субботу, 25 марта, в автосалоне «Hyundai» группы компаний « Регион 62 » было необычно шумно и весело: звучала музыка, бегали дети с шариками, а степенные взрослые с чашками кофе в руках не спеша рассматривали автомобили, общаясь между собой.

В салоне проходила презентация нового Hyundai Solaris . Не обновленного, а именно нового, что особо отметил руководитель ГК «Регион 62» Илья Сурненков.

«Мы представляем сегодня абсолютно новый Hyundai Solaris». — сказал он на открытии презентации, — «Подчеркиваю, что это не рестайлинг, это абсолютно новая модель полностью переработанная».

Новый Solaris был представлен гостям автосалона. Любой мог внимательно его рассмотреть, посидеть в салоне, заглянуть под капот и оценить вместительность багажника. Желающие тут же могли пройти тест-драйв на новом автомобиле.

Машина на самом деле производит впечатление продуманности во всем начиная от стильного динамичного дизайна и заканчивая совершенно новой подвеской и удобным салоном, в котором качественная отделка сочетается с хорошей эргономичностью. Садясь за руль сразу отмечаешь новую приборную панель и центральную консоль, комфортное кресло с выдвижным подлокотником и большой экран мультимедийной системы. Очень приятна для глаз мягкая синяя подсветка всех кнопок и пиктограм на приборной панели. В автомобиле стали доступны новые опции, которые облегчат вождение и добавят удовольствия от этого процесса: наличие громкой связи, USB и AUX порты, электроусилитель руля, система электронного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС с возможностью отслеживания трафика, мониторинг давления в шинах. Автомобиль оснащен новым двигателем и системой курсовой устойчивости. Коробка переключения передач стала шестиступенчатой как для механической, так и для автоматической коробки передач. Машина действительно хороша!

«Мне в первую очередь понравилось то, что с точки зрения подвески автомобиль стал более комфортным», — поделился впечатлениями Илья Сурненков. — «Он совершенно иначе управляется и, можно сказать, даже опережает своих собратьев по классу. Сейчас мы видим полноценный автомобиль своего сегмента, отвечающий всем современным требованиям. Его восприятие стало более премиальным».

День презентации Hyundai Solaris в салоне «Регион 62», состоявшийся одновременно с другими такими же по всей стране, прошел бодро и интересно. Центром притяжения был стоявший в центре зала ярко-красный Hyundai Solaris, около которого выступали девушки из танцевального коллектива Therockers, исполнял всеми любимые музыкальные хиты известный певец Дмитрий Маштаков, проводились розыгрыши призов от марки Hyundai — парктроники, система сигнализации, компрессор, дисконтные карты автосалона и другие нужные для автомобилиста подарки.

Многие гости пришли с детьми, для которых тоже было немало развлечений: аквагрим, возможность порисовать и раскрасить большую картину с изображением, конечно же, нового Hyundai Solaris. Химическое шоу «Чемодан чудес» вызвало немало смеха и удовольствия как у маленьких участников, так и у взрослых зрителей. Для желающих подкрепиться была фуршетная зона с угощением в виде различных канапе, фруктов и сладостей. Но главными героями дня были автомобили Hyundai Solaris, тщательно изучаемые будущими владельцами.

По словам руководителя ГК «Регион 62», с выходом нового Hyundai Solaris победное шествие этого автомобиля по стране продолжится. Став в прошлом году лидером по продажам, в этом Hyundai Solaris также имеет все шансы остаться самым популярным автомобилем у россиян.

Купить его легко: есть кредитная программа Huyndai старт, есть trade-in. Человек может приехать в «Регион 62» на своем автомобиле и уехать на новом Hyundai Solaris. Все автомобили в салоне с ПТС, поэтому сделка совершается в тот же день. В наличии разные комплектации от самых простых до топовых, с максимальным количеством оборудования.