Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

О чем в первую очередь задумывается каждый человек, планируя покупку недвижимости? Критериев, на основе которых будет сделан окончательный выбор, много, но в первую очередь потенциальный домовладелец всегда отталкивается от стоимости будущего жилья. Лучший вариант — когда удается найти баланс между ценой и качеством.

Именно на это сделала ставку группа компаний «Доступное жилье», почти 15 лет работающая в Рязанской области. Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе. В начале строительства, в 2006 году, сотка земли здесь стоила всего пять тысяч рублей. Понятно, что со временем развивалась инфраструктура; были проложены дороги; поселок продолжал развиваться — и уже к 2008 году земля подорожала в два раза. Те, кто купил участок на первом этапе, оценили выгоду вложения.

В 2018 году сотка в максимально благоустроенном и обжитом коттеджном поселке оценивалась уже в 120 тысяч рублей, но участков в продаже практически не осталось: спрос явно превышал предложение. Этой весной ГК «Доступное жилье» вновь готова продавать участки в уже обжитом поселке.

За счет чего это стало возможным?

Ответил на этот вопрос руководитель отдела по связям с общественностью Юрий Шумбасов: «Мы приняли решение расширить территорию поселка, причем сделали это необычным способом — был использован инновационный для Рязанской области формат „поселок в поселке“».

Он рассказал о том, что к участкам уже подведены вода и свет; готовы документы на газ — и газопровод будет проложен сразу же, как позволит погода. До начала холодов были обустроены дороги с твердым покрытием. Кроме того, новоселы смогут получить те же удобства, что уже есть у «старожилов «Зеленинских двориков: несколько магазинов, в том числе супермаркеты «Пятерочка» и «Магнит»; спортивный комплекс «Белый купол» с площадками для тенниса и футбола, а также сауной.

«Особой любовью местных жителей пользуется и местный храм в честь Казанского образа Божией Матери; при нем действует также воскресная школа. Кроме того, храм удивительно украшает окрестности, являясь доминантой поселка. Места здесь вообще красивые: Зеленинские дворики расположены на возвышенности, и взгляду открывается весь окружающий простор. На некоторых участках под строительство есть деревья — сосны, ели. Да и экология за счет такого месторасположения здесь хорошая. И, что редкость, все это сочетается с отличной транспортной доступностью», — отметил Шумбасов.

Что же касается цен — то группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название. Продажи земли «поселка в поселке» были открыты по максимально доступным ценам: всего от 45 тысяч рублей за сотку. Половина участков была распродана в течение буквально нескольких недель.

Стоимость на оставшиеся пока остается прежней, но уже в ближайшей перспективе ее повысят: «поселок в поселке» развивается и все больше застраивается, цены за сотку земли и квадратные метры растут. Это позволяет говорить не только о выгоде такого приобретения, но и о его инвестиционной привлекательности.