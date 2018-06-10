Грэмми по-русски

В Москве прошла 16-я музыкальная премия в области популярной музыки «Муз-ТВ 2018». Причем тут Рязань? Корреспондент RZN.info посетила это масштабное событие совместно с победителями розыгрыша билетов от провайдера «Дом.ru» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Примерно за два часа до начала концерта вокруг Олимпийского выстроились десятки зрителей, в том числе — зеваки, пришедшие бесплатно поглазеть на знаменитостей. Ведь по традиции мероприятие началось с прохода по красной ковровой дорожке почетных гостей и номинантов премии — популярных российских исполнителей и звезд шоу-бизнеса.

В непосредственной близости от них оказались немногие — участники официальных фан-клубов и аккредитованные журналисты. Восторженные крики фанатов доносились из-за окружавших ковровую дорожку высоких баннеров с символикой организатора. На их фоне периодически появлялись шикарные автомобили, из которых выходили звезды. Исключением стала певица Ольга Бузова, она появилась на дорожке верхом на лошади.

Позади декораций туда-сюда ходили люди с бейджами «пресса», «организатор», «участник» и «артист», порядок на церемонии охраняли десятки полицейских. При попытке пройти в эпицентр событий охрана строго заявила, что проход открыт только для администрации, и даже наличие билета в этом случае не сыграло никакой роли.

Таким образом многие зрители оказались «за бортом» и наблюдали издалека спины и профили знаменитостей. Иногда звезды все же по какой-то случайной необходимости обходили декорации и по пути с легкостью соглашались на совместные фотографии с поклонниками. На протяжении более двух часов зрители находились под открытым небом, периодически шел дождь. Казалось, что температура воздуха опустилась до +10-12 градусов. Немногие смогли выстоять торжественную часть и ближе к семи вечера устремились в тепло — к главному павильону.

Попасть в Олимпийский удалось лишь спустя сорок минут. На внешней территории комплекса нет ни одной таблички или карты-схемы для четкого понимания — куда идти. Их наличие не стало бы лишним в период проведения крупных мероприятий.

Оказавшись внутри комплекса, начинаешь испытывать не предвкушение радостного события, а чувство тревоги. В коридорах по направлению к фан-зоне царит полумрак, отсутствуют указатели, картину дополняют обветшалые стены, а по всей территории распространяется запах общественного туалета. От общего впечатления и понимания, что арена вмещает порядка тридцати пяти тысяч зрителей, в воображении возникают мрачные ассоциации и становится не по себе. Впрочем, с началом концерта тревога уходит на задний план.

Торжественная церемония вручения премии «Муз-ТВ 2018» началась с яркого выступления украинского коллектива Maruv&Boosin в сопровождении барабанного шоу Vasiliev Groove. После них на сцену вышли ведущие — Максим Галкин, Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев и Анастасия Ивлеева, наиболее известная в среде Instagram. Все, что происходило на главной сцене, отдаленная от нее публика наблюдала на огромных экранах, расположенных по бокам.

С появлением на горизонте любимых исполнителей зрители фан-зоны стали кучковаться ближе к сцене, дабы разглядеть их вживую. В плотной толпе фанаты толкались, выкрикивая имена своих кумиров и подпевая их песням, тем самым оглушая рядом стоящих людей. В целом атмосфера радостного события многих все же настигла.

В промежутках между выступлениями артистов на сцене для объявления победителей в различных номинациях появлялись известные спортсмены, телеведущие и продюсеры. В том числе также генеральный директор телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров, который лично вручил награду в номинации «За вклад в жизнь» народному артисту России, ведущему «Утренней звезды» Юрию Николаеву. Выходя на сцену, Николаев едва не упал, вероятно, от волнения, а затем словами благодарности в адрес организаторов до слез растрогал Сергея Лазарева, наблюдавшего за происходящим из партера.

Практически все концертные номера отличились красочной сценографией, впечатляющей хореографической постановкой и яркими нарядами артистов. Наибольший эпатаж вызвало попурри Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и Ксении Собчак, которая в перерывах между дебатами в президентской гонке успела записать песню. Участники неожиданного «трио» исполнили по отрывку из собственных песен, а затем дали толпе то, чего она обычно жаждет — зрелище. В частности, Бузову «насадили» на кол, а Собчак — подожгли… Безусловно, это был лишь хорошо подготовленный фокус. Все действо происходило под композицию «Цвет настроения синий» в исполнении Киркорова и радостной публики.

В большинстве случаев артисты исполняли свои песни под фонограмму. Об этом каждый раз свидетельствовал открытый невпопад рот исполнителя. В некоторых случаях возникало ощущение, будто артист и вовсе забыл слова своей песни, но, вероятно, виной тому стали проблемы с восприятием музыки — быть может, на сцене ее было не слышно. Ведущие мероприятия то и дело саркастично шутили, во многом обращая юмор по отношению друг к другу и другим знаменитостям в зале. В целом публика восприняла это позитивно.

Примерно через два с половиной часа после начала концерта зрители из фан-зоны уже все меньше стремились прорваться ближе к сцене и все чаще от усталости садились прямо на пол, некоторым от духоты становилось дурно, кто-то и вовсе уходил после выступления любимых артистов. В целом концерт продлился более четырех часов.

В заключении стоит сказать, что в этом году лауреатами премии Муз-ТВ стали:

лучшая песня: Дима Билан — «Держи»;

лучшая поп-группа: Artik&Asti;

лучший рок-исполнитель: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»;

лучший исполнитель: Григорий Лепс;

лучшая исполнительница: Loboda;

лучшее женское видео: Зара — «Мир вашему дому»;

лучшее мужское видео: Егор Крид — «Потрачу»;

лучшее концертное шоу: А’Студио — «30 лет» (Crocus City Hall);

лучший альбом: Сергей Лазарев — «В эпицеNтре»;

лучшее видео: Полина Гагарина — «Обезоружена»;

лучший дуэт: Мот и Ани Лорак — «Сопрано»;

лучший хип-хоп проект: Джиган;

прорыв года: Элджей;

лучшая песня рунета: Ольга Бузова — «Мало половин».

Певица Валерия получила специальный приз в номинации «За вклад в развитие популярной музыки», а лучшим композитором десятилетия стал Виктор Дробыш.