Где рязанцу купить товары дешевле?

Сегодня самым удобным местом для выгодных покупок являются интернет-магазины. Там можно купить практически все гораздо дешевле, безопаснее и даже с доставкой на дом. Но, как выясняется, и это еще не все плюсы интернет-торговли, которая развивается быстрыми темпами. Помимо скидок, которые дают сами магазины, существуют сервисы, которые, сверх того, возвращают покупателям часть средств за покупки. Такой вид возвратных денег называется кешбек, а компания — кешбек-сервис.

Сервисы возврата денег с покупок становятся все более популярными среди любителей совершать покупки в интернете. Как в России, так и за рубежом. Растет их количество и, соответственно, конкуренция. При выборе кешбек-сервиса пользователи обращают внимание на список магазинов, удобство интерфейса и процент возврата средств, а также на надежность сервиса. На данный момент на рынке присутствует несколько десятков, а по некоторым данным, около сотни кешбек-сервисов.

Как работают кешбэк-сервисы?

Кешбэк-сервис берет на себя всю работу по привлечению покупателей в интернет-магазин, а магазин за это отдает часть своей прибыли кешбэк-сервису, которой тот, в свою очередь, делится с покупателями. Таким образом, в выигрыше остаются все: и покупатели, получившие скидку, и магазины, которым обеспечен постоянный приток покупателей, и кешбэк-сервис. Это привело в стремительно растущей популярности кешбэк-сервисов. Суммарное количество пользователей кешбэк-сервисов растет на 500 тысяч человек ежемесячно.

Плюсы и минусы кешбэка

Большим плюсом кешбэка является то, что это вид постоянной скидки. Причем, в большинстве кешбэк-сервисов, чем больше люди покупают, тем больше становится их процент кешбэка. А это значит, что экономят они все больше. Но для этого нужно делать все покупки через один кешбэк-сервис и не забывать участвовать в программах поощрения сервиса. Так, один из самых быстроразвивающихся кешбэк-сервисов в России — это Megabonus.com. Помимо высоких ставок кешбэка, он предлагает выгодную реферальную программу, а также постоянные скидки и розыгрыши денежных призов в своих группах в социальных сетях. Megabonus.com доступен в Рязани, по всей России, СНГ и в целом на территории более чем 130 стран мира. А это значит, что практически все мировые магазины в распоряжении покупателей.

Как получить кешбэк? Разбираем на примере

Чтобы гарантированно получить кешбек, перед началом покупок необходимо установить расширение Megabonus и активировать кешбек. Так что начинаем с регистрации на сайте.

После регистрации попадаем в личный кабинет. Тут можно ввести платежные реквизиты для вывода будущих накоплений, прочесть правила пользования кешбэк-сервисом и ответы на наиболее частые вопросы и многое другое. После этого ввести название магазина в поле поиска, нажать кнопку «Активировать» кешбек, и можно приступать к покупкам.

Важно! Прочесть правила успешного начисления кешбэка перед началом покупок. Также нужно помнить, что в каждом магазине свой процент кешбэка.

Каким будет размер кешбэка?

Размер кешбэка зависит от выбранного магазина, условий кешбэк-сервиса и уровня покупателя в программе лояльности сервиса. Также кешбэк-сервисы часто проводят акции, в рамках которых повышают ставку кешбэка. Например, кешбэк-сервис Megabonus сейчас предлагает двойной кешбэк на вашу первую покупку на AliExpress. А это до 9,83% от стоимости покупки. В среднем процент кешбэка на AliExpress — от 3% до 6%.

Когда зачислятся деньги и как вывести?

Как правило, деньги зачисляются на счет в кешбэк-сервисе в течение 20 минут после оплаты покупки пользователем. Сэкономленные средства становятся доступными для вывода после подтверждения доставки и платы магазином. Эти данные магазин передает в партнерскую сеть, а затем партнеры отправляют в кешбэк-сервис. В зависимости от магазина этот срок может быть разным. Это делается для того, чтоб избежать путаницы в случае возврата товара или отказа от него. Вывести деньги можно на банковскую карту, электронный кошелек WebMoney, QIWI, Yandex. Money, Paypal, а также на мобильный телефон.

Как покупать с кешбэком?

Покупки совершаются как обычно. Для исключения ошибок лучше пользоваться для покупок с кешбэком отдельным браузером и делать все покупки, переходя с сайта кешбэка на сайт магазина в течение одной браузерной сессии. Также выбор товара, оплата и добавление в корзину должны происходить в течение одной браузерной сессии. Если товары уже лежат в корзине, рекомендуем сохранить ссылки на них, очистить корзину и наполнить ее заново после активации кешбэка. После чего делать оплату. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Megabonus.com.

Полезные инструменты

Тот, кто уже делал покупки на AliExpress, знает, сколько иногда приходится перелистать товаров, чтоб выбрать надежный магазин и качественный товар. Инструмент проверки надежности продавца от Megabonus поможет покупать только в надежных магазинах. Блок проверки продавца отображается прямо в карточке товара и расскажет, насколько надежен данный магазин. Кроме этого, размер кешбэка и информация о том, может ли он быть начислен, также отображается прямо на AliExpress, что тоже очень удобно.

С кешбеком или без?

Разница в покупке с кешбэком и без может быть очень существенной.

Обычная цена: от 20028,03 рубля.

Цена с двойным кешбэком: от 17405,43 рубля.

Обычная цена: 2045,92 рубля.

Цена с двойным кешбэком: 1777,92-1980,06 рубля.

Как видно, с кешбэк-сервисом Megabonus можно сэкономить почти 10% от стоимости покупки на AliExpress. Кроме этого, среди партнеров-магазинов Megabonus еще более 350 самых известных интернет-магазинов. Таких как «МТС», «М.Видео», «Связной», «Ситилинк», Booking.com, ASOS, «Буквоед», Banggood, GearBest, Lamoda, Tutu.ru, Litres и многие другие.

Можно ли экономить больше? Конечно, да!

Многие любители покупок в интернет-магазинах уже успели оценить всю выгоду от использования кешбэк-сервисов. Ведь так можно запросто сэкономить несколько десятков тысяч рублей. Но не все знают, что можно экономить еще больше — участвовать в программе «Приведи друга», приглашая в Megabonus друзей и получать до 50% от суммы их кешбэка. Приглашенные пользователи также получат кешбэк в полном размере. Megabonus сделает доплату из собственных средств.

В среднем большинство пользователей сервиса ежегодно делают до 50 покупок и экономят при этом от 200 до 400 долларов. Тем, кто часто покупает в интернет-магазинах или только собирается это сделать, рекомендуем повнимательнее присмотреться к кешбэк-сервису Megabonus. Познакомиться с ним поближе и получить несколько долларов на счет можно уже сейчас. Так как с 13 по 24 декабря Megabonus проводит конкурс «Найди двойной кешбек под елкой!» по случаю Нового года, в котором можно выиграть до 15 долларов, просто делая репосты и отвечая на вопросы.