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11:03, 6 апреля 2017 768

«ЭР-Телеком» подвел итоги года

«ЭР-Телеком» подвел итоги года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») объявило консолидированные финансовые результаты 2016 года. Выручка компании увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28 208 миллионов рублей.

Выручка B2C выросла на 6% до 19 390 миллионов рублей, выручка B2B увеличилась в 2,3 раза и составила 8 818 миллионов рублей. Число активных абонентов B2C увеличилось на 8% до 5 742 тысяч абонентов.

Продуктовые инициативы

В 2016 году «Дом.ru» и «МегаФон» запустили совместный проект в 30 городах. Компании объединили свои услуги — интернет, цифровое ТВ, мобильную связь — в рамках конвергентного предложения и предоставили скидку на абонентскую плату в размере до 20%.

В феврале 2016 года компания запустила тарифный план «Конструктор», который дает возможность любому клиенту самостоятельно формировать индивидуальный набор телеканалов и регулировать скорость доступа в интернет.

«Дом.ru» подтвердил свое лидерство среди федеральных операторов платного ТВ по количеству HD-каналов. К концу 2016 года их количество в сети цифрового ТВ выросло до 67, а в феврале 2017 года — до 84.

Сделки слияния и поглощения (M&A)

В 2016 году в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг» вошли федеральные и региональные операторы связи, в том числе ООО «Престиж-Интернет» (ТМ «Энфорта»), один из крупнейших B2B-операторов в России; ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПБ» с активами в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Рязани; АО «Деловая Сеть — Иркутск» и АО «Сибирская телефонная компания», оказывающие услуги связи в Иркутске.

В марте 2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» приобрело 100% ООО «Новотелеком». Объединенная компания занимает лидирующую позицию на новосибирском рынке ШПД и платного телевидения.

Сделки позволили холдингу существенно усилить позиции в городах присутствия приобретенных активов.

Бизнес-новости

В августе 2016 года «ЭР-Телеком» через дочернюю компанию ООО «Престиж-Интернет» выиграл аукцион на предоставление услуги общедоступного Wi-Fi доступа в пределах Садового кольца в Москве. Сеть насчитывает 1100 точек доступа.

В январе 2017 года по заказу Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга «ЭР-Телеком» запустил в городе общедоступную Wi-Fi сеть. Зона свободного Wi-Fi составляет более 10 кубических километров.

«По итогам 2016 года „ЭР-Телеком“ стал самым быстрорастущим оператором связи в России. Выручка холдинга выросла на 27% по сравнению с 2015 годом, что соответствует плановым показателям компании. За 15 лет наша команда создала с нуля 6-го по величине телекоммуникационного оператора России.

Теперь перед нами стоит новая амбициозная цель — удвоение бизнеса за 5 лет и трансформация в цифрового лидера телеком-рынка за счет разработки и внедрения инновационных сервисов и софтверных решений, создающих дополнительную стоимость для клиента, а также использование Big Data для максимальной персонификации продуктов и сервисов», — комментирует итоги года. Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».


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