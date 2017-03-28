Электрическая помощница хозяйки

Благодаря тому, что технологии идут вперед, все большее количество домов оснащается электрическими плитами вместо привычных газовых. Современные хозяйки предпочитают удобную кухонную помощницу, обладающую многими полезными функциями. Достоинства электроплит очевидны: безопасность, стильный внешний вид, наличие автоматики и удобного функционального духового шкафа.

Кроме того, электроплиты экологичны: отсутствие открытого пламени исключает выжигание кислорода в помещении и выброс продуктов горения. Разнообразие предлагаемых электрических плит настолько велико, что зайдя в магазин бытовой техники можно растеряться. Какую же выбрать? Разобраться в этом поможет наш обзор.

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

Классические — это давно известные эмалированные плиты с чугунными «блинами"-конфорками под которыми проходит нагревательный элемент в виде спирали. Они недороги, просты в уходе, но имеют ряд недостатков: конфорки долго нагреваются и не позволяют гибко регулировать температуру. Кроме того, эти плиты потребляют довольно много электроэнергии.

Стеклокерамические плиты — творение нового века. По скорости приготовления пищи они практически не уступают газовым, быстро разогреваются, позволяют точно выставлять необходимую температуру и время приготовления, а тепло от конфорки распространяется строго вверх, нагревая лишь посуду. Стеклокерамические плиты стильно выглядят: их поверхность представляет собой сплошную темную панель, на которой размечены зоны конфорок.

В зависимости от того, какой тип нагревательного элемента установлен, конфорки разделяются на рапидные, галогенные и hi-light или, иначе, ленточные. Рапидные, в которых нагревательным элементом служит спираль, — популярны за счет невысокой стоимости. Но нагреваются они медленнее всех. Второй тип — галогенные. В них установлена кварцевая трубка, наполненная газом и разогрев происходит в течение нескольких секунд. Но потребление электроэнергии у таких конфорок выше. В hi-light конфорках стоит ленточный нагревательный элемент, изготовленный из сплава с большим сопротивлением, который обеспечивает разогрев в течение 5-7 секунд. Это самый популярный вид конфорок.

Принципиально иные — индукционные конфорки. В них за счет электромагнитной индукции нагревается непосредственно дно посуды. При этом поверхность плиты остается холодной: можно безопасно положить руку на включенную конфорку, а сбежавшее молоко не пригорит. Здесь нагревается только дно посуды, а размер прогреваемой площади автоматически подстраивается под ее диаметр.

За счет этого свойства индукционные конфорки обладают максимальным среди всех плит коэффициентом полезного действия и экономно расходуют электроэнергию, практически уравнивая в затратах владельцев таких плит с жильцами тех домов, где проведен газ. Кроме того, у индукционных конфорок есть несколько особенностей, ставящих их отдельно их от всех других типов электроплит. Нагрев начинается лишь после того, как посуда будет поставлена на плиту и автоматически заканчивается, как только прекратится контакт поверхностей.

Мелкие предметы не нагреваются вообще и поэтому на плиту можно свободно положить, например, ложку. Но из-за специфического способа нагрева для таких плит не подходит посуда из алюминия или стекла. Однако экономичность и безопасность индукционных плит достойна того, чтобы обновить кастрюли и сковородки.