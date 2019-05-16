Эксперты: Бизнесу Рязани не стоит тянуть с покупкой онлайн-касс

Менее 60 дней осталось у рязанских предпринимателей, чтобы установить онлайн-кассы. Многие владельцы бизнеса предпочитают не торопиться и откладывают установку новой техники на самый последний момент. Почему такой подход может привести к дополнительным тратам и проблемам с законом и как избежать стресса и неприятностей с налоговой — разбираемся в нашей статье.

1 июля 2019 года наступит заключительный этап кассовой реформы — установить онлайн-кассы нужно будет более миллиону предпринимателей из сферы мелкой торговли и сферы услуг. Судя по настроению рынка онлайн-касс, «третья волна» перехода на новую технику уже началась — с каждым днем все больше предпринимателей Рязанской области приобретают новые устройства. Это ощущают и производители аппаратов и налоговики.

Однако, по словам директора МТС в Рязанской области Александра Ляка, 70% бизнесменов региона, как и в прошлом году, скорее всего отложит подключение кассы «на потом». В 2018 году пик продаж онлайн-касс пришелся на последнюю неделю июня. Этот период стал настоящим стрессом для всех участников процесса, но больше всего — для самого бизнеса, считает эксперт.

Дело в том, что покупка кассы — это только часть дела. Предпринимателям необходимо еще заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД), получить электронную цифровую подпись (ЭЦП), установить онлайн-кассу, настроить ее, подключить к ОФД и зарегистрировать в налоговой, настроить интернет-соединение и научиться работать в системе. Все это требует времени. Бизнесмены, которые устанавливали онлайн-кассы за неделю до реформы, проводили все настройки второпях и часто ломали аппараты, блокировали фискальные накопители — ввод в систему даже одной неверной цифры приводит к блокировке устройства. К слову, стоимость нового фискального накопителя на 36 месяцев начинается от 10 000 рублей.

Поэтому производители стараются предложить решения, которые могут облегчить переход предпринимателей на новую технику уже сегодня.

«Бизнес часто откладывает покупку онлайн-кассы ввиду высокой цены устройства — в среднем стоимость кассы с активацией составляет 20-25 тысяч рублей. Не все готовы к таким единовременным тратам. Также многим просто некогда заниматься выбором, покупкой и активацией кассы — все это требует времени и сил, — отмечает Александр Ляк, — не удивительно, что сегодня мы видим большой интерес бизнеса к аренде онлайн-касс. Такой вариант не требует больших вложений и избавляет предпринимателя от мук выбора и активации устройства. На данный момент более 50% наших клиентов в Рязанской области использует кассу напрокат. За 2300 рублей в месяц они получают кассу, фискальный накопитель, активацию, настройку устройства, доступ к товароучётной системе, инструктаж по работе с аппаратом, опцию срочной замены кассы. Кассу не нужно перепрошивать или обновлять, она работает с ЕГАИС и другими системами маркировки. Все самое неприятное и сложное делают за предпринимателя специалисты. Но главное, благодаря аренде владелец бизнеса еще до реформы начинает работать по новым правилам. Готовиться к реформе заранее — самый грамотный подход, который избавит бизнес от очень многих неприятных сюрпризов».

Представители налоговой службы также не рекомендуют затягивать с приобретением и регистрацией онлайн-касс. В ведомстве считают, что в последние дни июня начнется бум регистраций и могут появиться очереди. Соответственно, кто-то может не успеть зарегистрировать аппарат и заработает штраф.

Какие штрафы за онлайн-кассы ждут бизнес в этом году

Размер наказания за неприменение кассы в 2019 году зависит от объема выручки, полученной во время неприменения кассы. Для индивидуального предпринимателя штраф составит от 25 до 50% такой выручки, но не менее 10 тысяч рублей, а для организации — от 75 до 100%, но не менее 30 тысяч рублей.

Тем, кто продолжит работать без кассы даже после визита налоговой, и чья сумма выручки достигнет 1 млн рублей, придется приостановить свою деятельность на срок до 90 дней. Руководителю такой организации запретят занимать эту должность в течении 1-2 лет.

Повезет лишь ИП, не имеющим работников: Госдума перенесла срок перехода на онлайн-кассы для них на 2021 год. Стоит отметить, что изменения коснутся лишь тех предпринимателей, которые занимается производством работ, оказанием услуг и продажей товаров собственного производства. А вот ИП на «вмененке», занимающиеся перепродажей товаров, под отсрочку не попадают.

Ждать ли проверок?

О том, что проверки налоговой не заставят себя ждать, можно судить по тому, что уже сегодня инспекторы начали проверять бизнес в сфере услуг на соответствие 54-ФЗ. Так, в марте этого года в Санкт-Петербурге рейду налоговиков подверглась одна из стоматологий. В протоколе проверки появился перечень услуг, оказанный тайному покупателю, и запись о том, что в бланке строгой отчетности (БСО) данный перечень услуг отсутствует.

Также оценить масштабы грядущих проверок можно, взглянув на результаты «второй волны» кассовой реформы: летом 2018 года на кассы должна была перейти большая часть торговых организации. В одной только Москве в течение 2018 года налоговая выявила почти 4 000 случаев неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) теми, кто обязан это делать. На нарушениях попались примерно две трети организаций из числа подвергшихся проверкам.

Об активности налоговой свидетельствуют и участившиеся случаи наказания крупных ритейлеров за отсутствие онлайн-касс. Например, в апреле 2019 года за неприменение кассовой техники на месяц была парализована деятельность магазина «Плеер.ру».

В свете активности надзорных органов, единственным верным способом избежать проблем с законом, становится заблаговременная установка оборудования, тем более, в этом году онлайн-кассу в Рязани можно взять в аренду, а процесс ее подключения стал значительно проще и быстрее.

Справка:

Сейчас в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области 43 655 предприятий. Всего в них занято около 135 тысяч человек.