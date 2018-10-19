«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

Каждый день невысокая женщина лет 70-ти просит милостыню на парковке одного из рязанских супермаркетов. С потертым рюкзаком на спине, клюкой в одной руке и бумажным стаканчиком в другой она ждет, когда на нее обратят внимание спешащие за продуктами люди.

Проработав около сорока лет акушеркой и затем выйдя пенсию, Наталья Ивановна оказалась совсем одна и без денег. Единственный сын умер, муж бросил, квартира не своя, и на ее оплату уходит львиная доля пенсии, остальное — на покупку лекарств. «Я сюда, как в клуб прихожу, регулярно, — говорит женщина. — Стою тут, чтобы потом покушать себе купить».

Так в России по-прежнему выживает категория пожилых людей, которая находится за чертой бедности, — одинокие, иногда брошенные детьми и предоставленные сами себе. И ежегодная прибавка к пенсии в смешные 150-200 рублей не может исправить ситуацию.

Те, кто в состоянии трудиться, берутся за любую не востребованную у молодежи работу, например, уборщиц. Некоторые вынуждены просить милостыню или рыться в мусорных баках.

На сегодняшний день средний размер пенсии в Рязанской области составляет 14 151 рубль. Это больше, чем зарплата работников большинства муниципальных предприятий. Но эта цифра не свидетельствует о том, что такую пенсию получают все рязанцы. Минимальный размер выплаты, по данным регионального отделения ПФР, не превышает прожиточного минимума — восьми с половиной тысяч рублей. Но и эту сумму получают далеко не все.

Между тем, на выплату пенсий и социальных пособий в Рязанской области ежегодно направляется баснословная сумма — 60 млрд рублей, и больше половины средств — дотации из федерального бюджета. В регионе на 386 тысяч работающих пенсионеров (а это 34,5% населения области) приходится 360 тысяч трудоспособных граждан, за которых уплачиваются взносы на обязательное пенсионное страхование.

В пенсионном фонде говорят, что на данный момент у государства есть финансовые возможности для того, чтобы увеличивать пенсии и индексировать их, однако если в дальнейшем пенсионный возраст не повышать, имеющиеся ресурсы иссякнут. Таким образом, возник законопроект «о пенсиях».

«За» и «против»​

Лето 2018 года выдалось жарким по температурным показателям и по градусу происходящих в стране событий: чемпионата мира по футболу и… внесения законопроекта о повышении пенсионного возраста на рассмотрение в Госдуму.

Совпадение или нет, но оба события развивались параллельно друг другу: пока люди радовались первой победе российских футболистов в матче с Саудовской Аравией, правительство «забило» гол в их ворота. По результатам социологических опросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

Новость об отсрочке пенсионного возраста на восемь лет для женщин и на пять лет для мужчин мало кому показалась позитивной. Сравнение России с Европой в выступлениях представителей органов власти показалось людям неуместным, ведь недостаточно просто повысить возраст выхода на пенсию, не приняв во внимание уровень жизни населения.

Путин предложил принять закон с поправками — отправлять женщин на пенсию с 60 лет, а не 63. При этом вопреки грустной статистике о продолжительности жизни мужчин в стране, аналогичного предложения по отношению к ним не прозвучало. Вскоре Госдума приняла закон.

Стоит отметить, что ежегодно в Рязанской области на пенсию уходят в среднем свыше 14 тысяч человек. «Если пенсионный возраст будет повышен, то за время переходного периода с 2019 по 2029 год в результате того, что часть граждан выйдут на пенсию позже, за счет дополнительных ресурсов появится возможность и в дальнейшем увеличивать пенсию уже действующим неработающим пенсионерам в объемах, превышающих уровень инфляции», — рассказали в пенсионном фонде.

Срок «годности» истек

В своей речи о пенсионной реформе Путин предложил установить уголовную и административную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста за пять лет до пенсии. По мнению президента, такой вариант может спасти от потери работы уже трудоустроенных граждан. Госдума предложение поддержала. Как будет работать этот закон, увидим скоро. Но как быть с теми, кто находится в поиске работы?

По словам тех, кто близок к пенсионному возрасту, трудоустроиться после пятидесяти сложно, а вот потерять работу — легко. От этого никто не застрахован.

Двоих рязанцев Бориса и Ирину в 47 лет заменили более молодыми кадрами: одного сократили из муниципального предприятия после двадцати лет работы, другую — из отделения крупного российского банка. По мнению обоих, в какой-то момент руководство сменило политику в отношении работников с негласной формулировкой «молодых научить чему-то новому проще, чем переучивать старых».

Реальные примеры доказывают факт существования эйджизма (дискриминации человека по возрасту) на рынке труда. Кстати, в числе предложений к законопроекту прозвучало «наказание за отказ в трудоустройстве граждан из-за их возраста», а для тех, кто уволился по собственному желанию, предлагается ввести повышенные пособия по безработице. Как все это будет работать на практике — большой вопрос.

Выход на пенсию. Ожидание и реальность

Рязанке Татьяне 64 года. Три дня через три она по 12 часов стоит за прилавком небольшого продуктового магазина, а по выходным сидит с пятилетней внучкой и ведет хозяйство. День пенсионерки начинается в четыре утра. Первым делом она кормит свиней, собак, небольшое подворье птиц и кота. После этого Татьяна скромно завтракает бутербродом с чаем и отправляется на работу из села, что в десяти километрах от города.

Работать в магазине женщина вынуждена ради прибавки к пенсии в семь тысяч рублей. Имея большой опыт в торговле, Татьяна пыталась стать предпринимателем: открыла магазин с символичным названием «Надежда». Но со временем он не смог конкурировать с разросшимися «сетевиками», а почти все заработанные деньги уходили на оплату налогов и аренды.

Оставшись без заработка и с долгами перед поставщиками, Татьяна купила в киоске газету с объявлениями о работе. Обзвонив десяток из них, везде услышала вопрос — сколько вам лет? Собеседника на другом конце трубки не интересовали ее навыки и опыт работы, некоторые молча сбрасывали звонок или открыто говорили — нам нужны помоложе.

По словам женщины, размер пенсии мог быть больше, но бухгалтерия предприятия, где она трудилась в молодости, не за весь период предоставила справку о доходах. Оказалось, что часть документов потеряли. «Отрезок в шесть лет не подтвердили, хотя в трудовой записи он есть. Получается, я работала эти годы бесплатно», — рассказывает пенсионерка.

Между тем, работать на пенсии ей приходится вопреки недугам: скачет давление, болят ноги, одна из них дважды сломана. «При смене погоды ноги ноют так, что хоть на стену лезь, и таблетки уже не помогают», — добавляет пенсионерка.

Значительная часть денег — от 2000 до 2500 рублей — каждый месяц стабильно уходит на покупку лекарств. Пытаясь экономить, Татьяна держит хозяйство. «Зато в доме всегда есть мясо и яйца, — отмечает она. — В магазине килограмм свинины стоит не меньше трехсот рублей, да и тот напичкан непонятно чем».

У пенсионерки трое взрослых детей, но отношения в семье сложные, помогают не все. «Так и приходится крутиться, пока есть силы», — заключает рязанка. Несмотря на то, что она уже давно вышла на пенсию, к новому законопроекту женщина относится с опаской, говорит, что теперь мало кто доживет до пенсии.

Что думают о пенсионной реформе рязанцы?

Татьяна, 55 лет, рабочий завода:

К пенсионной реформе отношение отрицательное. Жалко детей, которым придется работать всю жизнь. Пенсия — какой-никакой, но дополнительный доход. Лишних денег не бывает. Считаю, что в 60 и 65 лет работать в состоянии далеко не все и не на всех работах.

Елена, 60 лет, пенсионер:

Население стареет, пенсионеров уже некому обрабатывать, эта реформа вынужденная мера. С другой стороны, многие, особенно мужики, и сейчас до пенсии не доживают, до 60 лет. В нашем подъезде почти все вымерли, а заселялись мы почти все одногодки. В 60 и 65 лет работать в состоянии, но за копеечную зарплату лучше на пенсии дома сидеть.

Ольга, 63 года, администратор:

У меня двоякое отношение к пенсионной реформе, так как я уже на пенсии. Молодежи пенсию можно и в 65 платить. Стаж надо делать лет 35. Что касается предложений президента, то чтобы пользоваться льготами ЖКХ, надо иметь 40-45 лет стажа или правительственные награды.

Наталья, 54 года, продавец:

Можно работать, чтобы увеличить свой пенсионный доход. То бишь пенсия и зарплата, чтобы немного почувствовать себя посвободнее, человеком, так как одной пенсии не хватает и одной зарплаты не хватает. Для меня выход на пенсию — это льготы и сама пенсия. Чтобы полегче жить стало, а то не знаешь, какую дыру заткнуть. Льготы — это проезд по пенсионному проездному и освобождение от налога на собственность. То есть копеечка к копеечке. Особо не разбалуешься на эти льготы.

Карина, 27 лет:

Моей маме 54 года. Для нее выход на пенсию стал бы дополнительным доходом к ее скудной зарплате бюджетника в размере с «минималку».

Принцип солидарности

Недовольство людей новым законопроектом в пенсионном фонде связывают с тем, что и с учетом переходного периода с постепенным увеличением пенсионного возраста, и в свете озвученных президентом предложений по поводу смягчающих мер, отдельному гражданину может быть сложно соотнести общую насущную необходимость и общее благо для нынешних и будущих пенсионеров с его конкретной ситуацией.

При этом в пенсионном фонде отмечают, что те, кто выйдет на пенсию позже, получат преимущество в виде более высоких процентов индексации выплат, как и нынешние пенсионеры. «Это необходимая мера, которая рано и поздно все равно была бы принята, и перекладывать необходимость ее принятия на плечи будущих поколений было бы опрометчиво», — заключили в ПФР.

В ведении пенсионной политики эксперты считают важным принцип солидарности, когда средства, уплачиваемые на обязательное пенсионное страхование за граждан, трудящихся в настоящее время, идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. И отмечают, что этот принцип сохранится и в пенсионной реформе 2018 года: в финансовом плане повышение пенсионного возраста произойдет в интересах граждан, уже вышедших на пенсию.

Так или иначе, до конца не понятно, что подразумевается под «преимуществами в виде более высоких процентов индексации выплат». Более высоких — это каких?

Конкретики в словах тех, кто ведет пенсионную политику, не хватает. Как и гарантий, что жизнь пенсионеров изменится к лучшему, что наше здравоохранение поспособствует тому, чтобы люди прожили долгую жизнь. Насколько этот законопроект отразится на людях? Поживем — увидим, доживем — узнаем.

Фото Юлии Полушиной и Валерия Михайленко