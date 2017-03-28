Доктор должен быть добрым

С раннего детства мы все хотим чтобы наши доктора были добрыми и внимательными, чтобы выслушивали нас и помогали даже тогда, когда мы сами не знаем, почему нам плохо.

Так бывает не всегда и не везде.

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

В чем это выражается, рассказала главный врач центра врач-профпатолог Мария Левитина.

В чем секрет популярности медицинского центра «Добрый доктор»?

Мы всегда слушаем клиентов. Пожелания о работе, просьбы о скидках, индивидуальный подход в нестандартных случаях — все стараемся учесть, обсудить, найти решение. Например, если в наш call-центр регулярно поступают пожелания о каком-то специалисте, то рассматриваем вопрос появления у нас такого врача. Именно поэтому у нас недавно появился гастроэнтеролог. Теперь наши пациенты могут получить долгожданную консультацию.

А как у вас обстоит дело с любимыми всеми скидками и акциями?

Скидки у нас есть только для пенсионеров, инвалидов и ветеранов локальных войн. Но мы регулярно проводим различные акции. Например, при получении справки для ГИБДД на категорию C и D сейчас требуется энцефалограмма. Она стоит 600 рублей, и «по умолчанию» в медосмотр не входит. Но при прохождении медосмотра мы делаем ее бесплатно. Постоянные клиенты порой просят сделать скидку. В этих случаях мы также часто идем навстречу, индивидуально рассматривая каждую просьбу. Часто делаем скидки студентам перед практикой, медикам. Ведь им приходится сдавать много анализов и все вместе выходит в довольно приличную сумму.

Медицинский центр «Добрый доктор» специализируется на медосмотрах. У вас полный спектр оборудования для всех исследований и анализов?

Да, все необходимые исследования, кроме психиатра и нарколога, которые проходятся только в диспансерах, можно пройти здесь, в одном месте. Все врачи находятся на рабочих местах с 9 до 18 часов и можно обойти их в порядке очереди в удобное время в течение всего дня, не подгоняя свое свободное время под их графики работы. Анализы тоже берем не только с утра. По новым технологиям для многих анализов достаточно не есть два часа. Если у человека какие-то проблемы и заболевания, то в любом случае это будет видно на результатах. В случае, если показания отличаются от нормы и есть подозрения на какое-то нарушение, мы предлагаем без дополнительной оплаты сделать анализы снова, чтобы уточнить результат.

Как вы поступаете, если при медосмотрах обнаруживаете какие-то отклонения в здоровье человека?

Мы проводим очень качественные медосмотры и если при этом обнаруживаем какое-то заболевание в начальной стадии, то обязательно направляем человека к специалисту. Очень много случаев, когда в процессе медосмотров мы находили опасные заболевания. Неоднократно выявляли онкологию на ранней стадии. Сколько раз нам потом говорили «спасибо» за это! Если повышенный холестерин или какие-то другие проблемы с кровью, то всегда направляем человека к специалисту. Был случай, когда анализ показал у женщины очень низкий гемоглобин. При этом она жаловалась на слабость и одышку, которые списывала на переутомление. Мы своевременно забили тревогу, отправили ее к гематологу. Оказалось редкое заболевание, В12-дефицитная анемия, которое достаточно легко лечится уколами витамина В12. И буквально через две недели эта женщина к нам прилетела счастливая, с нормальным гемоглобином и хорошим самочувствием. Очень благодарила, говорила, что сама бы никогда не догадалась что нужно лечиться. Были случаи, когда с медосмотра людей отправляли в больницу на скорой: ЭКГ показывает предынфарктное состояние, а человек этого еще не чувствует. В любом случае, если человек на что-то жалуется, мы не отмахиваемся, ищем причину.

У вас только медосмотры или есть обычный прием специалистов?

Медцентр специализируется на медосмотрах. Но есть и узкие специалисты. На нашем сайте можно посмотреть кто и когда принимает, через call-центр записаться на прием. В отличие от врачей, занимающихся медосмотрами, узкие специалисты у нас работают по записи. Так сделано для того, чтобы не создавать очередей, потому что пациентов много. Например, у нас работает очень хороший ЛОР-врач и к ней всегда много желающих

Выезд на дом практикуете?

В индивидуальных случаях врачи выезжают на дом. Обычно это нужно пожилым людям, лежачим. Берем анализы, делаем ЭКГ, привозим узких специалистов для консультаций. Часто требуется консультация психиатра-невролога при старческом слабоумии или болезни Альцгеймера. Это большая проблема в городе: не всякий врач поедет на дом. У нас хороший опытный доктор, который всегда охотно выезжает по вызовам.

Много можно говорить, но лучше всяких слов о медицинском центре расскажут ряд благодарностей на стене и общая приятная атмосфера, которая проявляется во всем от теплых интонаций девушки за стойкой регистрации до дружелюбного общения между людьми в очереди. «Добрый доктор» оправдывает свое название.