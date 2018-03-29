До встречи в «Белом доме». Часть V — задумавшим малоэтажное строительство есть к кому обратиться

У рязанцев, планирующих начать или продолжить возведение загородного жилья остаются считанные недели для закупки необходимых материалов. Уже в апреле строители смогут выйти непосредственно на площадку, а в мае ведущие поставщики, чувствуя оживление рынка, традиционно повышают цены на свою продукцию.

Поэтому откладывать приобретение кирпича, кровли, сайдинга, входных и светопрозрачных конструкций сейчас совершенно неразумно. Познакомиться с последними новинками в мире стройматериалов и сделать грамотный выбор в пользу качественного и надежного товара помогут опытные специалисты компании «Белый дом».

«Наша компания ведет активную подготовку строительному сезону, чтобы удовлетворить все потребности клиентов, — рассказал коммерческий директор „Белого дома“ Николай Саваськов. — Сотрудники фирмы проходят тренинги и семинары у производителей строительных материалов, изучая новые материалы, их свойства и специфику, а также вопросы его практического применения, включая монтаж. После успешно пройденного повышения квалификации сотрудников награждают соответствующими сертификатами».

В офисе «Белого дома» проделали серьезную работу по обновлению экспозиции, теперь на стендах можно увидеть новинки от стратегических партнеров компании и фирм, с которыми взаимовыгодные отношения наладили совсем недавно.

«У нас представлен, пожалуй, самый большой в Рязани выбор строительных блоков, облицовочного кирпича, фасадных декоров, большой выбор кровельных материалов и брусчатки, облицовочной клинкерной плитки и фиброцементного сайдинга, — отметил Николай. — В офисе можно увидеть ряд эксклюзивных продуктов, например, кирпич ручной формовки „Донские зори“ с большой цветовой гаммой, отличными характеристиками по прочности. Здесь представлена вся заводская линейка этого кирпича. Для декорирования коттеджа мы предлагаем нашим клиентам фиброцементный сайдинг „КЕДРАЛ“ бельгийского производства. Он отличается разнообразной цветовой гаммой, не выцветает и имеет очень легкий монтаж».

Напомним, что «Белый дом» обладает просторным складом площадью более 2 500 кв м, где хранятся блоки, кирпич, кладочные смеси, цемент, а также водосточные системы и софиты, все комплектующие для кровли и брусчатка.

«Текущей зимой мы сделали большое пополнение складских запасов, — добавил Саваськов. — Это позволит весной нашим клиентам оперативно осуществлять доставки материала на стройку. Пополнение складских запасов происходит ежедневно и нашим заказчикам не стоит тратить время на ожидание».

Все новинки, представленные в «Белом доме», можно посмотреть в офисе компании по адресу: улица Большая, дом №100. Специалисты фирмы дадут грамотную консультацию, а качество материалов можно оценить на складе, находящийся в шаговой доступности от офиса.