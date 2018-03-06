Детсад, хоккей и строительство храмов. «Роснефть» рассказала о благотворительности

Благотворительная и социальная поддержка — актуальный вопрос не только для отдаленных регионов, но и тех, что недалеко от столицы. В Центральном федеральном округе «Роснефть» реализует социальные проекты как местной направленности, так и федерального уровня.

Как рассказали в компании, благотворительностью ее сотрудники занимаются не только в корпоративных масштабах, но и лично. Например, топ-менеджеры «Роснефти» из собственных средств профинансировали программу исследований в области клеточно-иммунной терапии раковых опухолей Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Стоимость рассчитанной на три года программы 266 млн рублей. «Она касается передовых методик в области генетической модификации клеток иммунной системы, таргетной терапии (лечение препаратами, которые блокируют рост и распространение раковых клеток), трансплантации стволовых клеток», — рассказали представители компании.

Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин высоко оценил работу специалистов центра, которым в 80% случаев удается поставить на ноги маленьких пациентов. «Такой процент излечения соответствует показателям лучшей современной медицины — американской и немецкой — в данной области. К сожалению, остается до 20% детей, которые на настоящий момент считаются неизлечимыми, именно на них и рассчитана программа, которая была профинасирована топ-менеджерами «Роснефти», — отметил он.

Сейчас компания прорабатывает формат сотрудничества с клиникой на корпоративном уровне, в том числе по линии медицинского страхования.

Еще одним проектом «Роснефти», направленным на помощь детям, является строительство детского сада на сто мест в поселке Хотилово Бологовского района Тверской области. Прежнее дошкольное учреждение располагалось в жилом доме и не могло вместить и половины проживающих в поселке детей. Появившийся при финансовой помощи «Роснефти» детсад рассчитан на пять групп, в нем также предусмотрен бассейн.

«Очень важно, что компания поддерживает социальные проекты, — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Новый детский сад в Хотилове позволит обеспечить качественное дошкольное образование и комфорт для наших малышей».

Возрожденное наследие

При помощи «Роснефти» за последние семь лет восстановили или построили более 170 православных храмов. Один из них — храм Воскресения Христова на территории мемориального комплекса «Катынь». Вместе с храмом построили и здание для социальной работы с населением, включающее нескольких классов, библиотеку, зал для проведения тематических встреч и конференций. В храмовый комплекс входят также колокольня и колодец.

Компания также выделила средства на реконструкцию и развитие территории Сретенского монастыря, капитальный ремонт и реставрацию храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и реконструкцию Храма Священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве.

Кроме того, в рамках многолетнего сотрудничества с «Федерацией еврейских общин России» «Роснефть» помогает расположенному в Москве пансиону для детей-сирот от 4 до 17 лет, а также оказывает поддержку Еврейскому музею и Центру толерантности.

От Рафаэля до военной кинохроники

«Роснефть» также выделяет средства на такие проекты, как выставка Рафаэля Санти в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) в Москве. Здесь представили восемь живописных и три графических работы художника. В столице событие вызвало настоящий ажиотаж. «Выставка долгожданная, — отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак. — Нам никогда бы ее не осуществить, для этого нужны средства и мотивированность спонсоров. Это исключительная ситуация, и поэтому исключительные слова благодарности в адрес генерального спонсора компании «Роснефть»».

Сотрудничество с музеем продолжается, осенью 2018 года при поддержке «Роснефти» здесь пройдет выставка «Искусство эпохи Эдо», которая представит полотна ведущих японских художников XVII—XIX вв. еков.

Кроме того, компания выступила генпартнером XXXIV международного фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», который прошел там же. В фестивале участвовали российские музыканты, а также исполнители из Германии, Франции, Великобритании, США, Венгрии, Финляндии. Фестиваль сопровождала выставка «И цвет и звук…», где представили работы русских и западноевропейских мастеров из собраний крупнейших музеев России, а также Лувра, Орсе, Центра имени Жоржа Помпиду (Париж), Центра искусств королевы Софии (Мадрид), Галереи старых мастеров (Дрезден).

Еще один важный культурный проект «Роснефти» — поддержка хора Сретенского монастыря. Компания организовала несколько гастролей хора по городам России. Все выступления в регионах проходили бесплатно.

«В сферу интересов «Роснефти» входит не только традиционное классическое искусство, но и новые тенденции в российской и мировой культуре. Яркий пример — сотрудничество компании с Мультимедийным комплексом актуальных искусств Ольги Свибловой в Москве», — отметили в компании. В прошлом году «Роснефть» выделила средства на издание подготовленной музеем книги «Фотолетопись Великой Отечественной войны», а до этого выступила генпартнером выставки «Территория Победы».

«Эти проекты очень значимы для нас, потому что оба лежат на двух стратегических направлениях работы музея — это глобальная программа «История России в фотографиях», которая с 2004 года находится под личным патронатом Владимира Путина, а второе — это наша издательская деятельность, — сказала директор музея Ольга Свиблова. — Очень приятно видеть, что работаешь с людьми, которым интересно, которые понимают то, что мы вместе делаем. С «Роснефтью» работалось быстро и эффективно».

Особое место на выставке заняли фотографии из архива компании с изображениями нефтеперерабатывающих заводов и буровых установок времен войны. «Мы ценим возможность посмотреть на события Великой Отечественной войны глазами художников: фотографов, репортеров, корреспондентов», — заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Спортивные традиции

В компании активно поддерживают спорт. В частности, «Роснефть» полностью финансирует хоккейный клуб ЦСКА, а также международный турнир по хоккею среди юношеских команд имени Тарасова «Золотая шайба». Оказывается поддержка и российским самбистам. Компания спонсирует Кубок президента по самбо. Еще один финансируемый «Роснефтью» клуб — тульский «Арсенал», выступающий в российской футбольной премьер-лиге.

«C приходом компании «Роснефть» ХК ЦСКА вернулся в число элитных клубов КХЛ. Три года подряд ЦСКА выигрывал регулярный чемпионат, в 2015 году стал чемпионами России, а в 2016 году команда завоевала серебряные медали Чемпионата России и Чемпионата КХЛ, — отметил Владимир Герасимов, руководитель пресс-службы ООО «ПХК ЦСКА». — В межсезонье «Роснефть» поддержала стремление руководства клуба вернуть в ЦСКА наших ребят из НХЛ. В сборную предоставили лучших игроков, которые завоевали золотые олимпийские медали».

Как рассказали в клубе, «Роснефть» также поддерживает детскую школу по хоккею ЦСКА. Обучение в ней бесплатное, однако спортсменам предоставляют лед и экипировку, они постоянно ездят на сборы. В 2017 году юные армейцы стали чемпионами России в трех возрастах из пяти.

«Благодаря поддержке компании «Роснефть» в ЦСКА выстроена система — от детской школы до основной команды. Помимо команд МХЛ и КХЛ есть еще «Звезда», выступающая в ВХЛ. Там молодые игроки привыкают к «взрослому» хоккею. Если они проявляют себя, их привлекают в ЦСКА и дают шанс заиграть в КХЛ», — пояснил Владимир Герасимов.

Стоит отметить, что в рамках программы подготовки кадров «Роснефть» сотрудничает со столичными вузами: МГИМО, МГУ имени Ломоносова, РГУ нефти и газа имени Губкина, Московским физико-техническим институтом. С ними компания реализует научные и инновационные проекты.

Кроме того, в настоящее время развивается сотрудничество с университетской гимназией для одаренных детей при МГУ, на базе которой внедряют дистанционное обучение учащихся и преподавателей «Роснефть-классов».