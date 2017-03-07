«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с сотрудницей РНПК Марией Мироновой

В канун праздника принято говорить о красоте, уме, трудолюбии прекрасной половины человечества. Каждой фирме и каждому предприятию есть, кем гордиться. Так, в Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода. Например, Мария Миронова работает на заводе более 20 лет. Семью Мироновых ставят в пример и как трудовую династию — муж Марии также считает завод своим вторым домом, их дети пришли на предприятие после учебы. В преддверии 8 марта Мария Миронова пообщалась с корреспондентом RZN.info и рассказала, почему никогда не хотела поменять профессию, отмечают ли 8 марта на предприятии и чем увлекается в свободное время.

Мария Степановна, расскажите как давно вы работаете в РНПК?

Я пришла на нефтеперерабатывающий завод после окончания техникума, в 1977 году. С 1981 года и по сей день я тружусь оператором товарно-сырьевой базы. За всю жизнь — это единственная запись в трудовой книжке. Вот уже 20 лет работаю в РНПК.

Неужели никогда не хотелось поменять место работы?

Нет. С самого начала я работала в РНПК лаборантом, а потом товарным оператором. Сейчас тружусь оператором товарно-сырьевой базы. У меня и здесь достаточно успешный карьерный рост, поэтому я никогда не хотела уйти. Если в работе возникают трудности, то с любым вопросом всегда могут помочь руководители цеха.

Какой сформировался коллектив на заводе за эти годы?

Коллектив в цехе всегда был очень дружный и сплоченный. За все годы моей работы, не было ни одной ссоры или ругани. Я являюсь зампредседателем профсоюзного комитета, поэтому приходится общаться со всеми работниками цеха. Я довольна, что работаю в этой компании и говорю это от чистого сердца.

Как отмечаете 8 марта на заводе?

У нас на участке 100 человек, из которых всего пять женщин, поэтому поздравлений очень много. Мужчины уже успели поздравить с праздником. Все прошло очень весело и душевно. Дома праздник отмечаю в кругу семьи, вместе с детьми и внуками весело проводим время.

Расскажите о своей семье

У меня муж, двое детей. Дочь и сын тоже трудятся в РНПК, можно сказать пошли по моим стопам. Всегда помогаю советом, подсказываю. Они сами всегда что-то спрашивают, интересуются. Дети очень рады, что работают вместе со мной.

Как вы думаете, дети выбрали профессию, глядя на вас?

Да это так. Мой сын закончил нефтехимический техникум. Позже я посоветовала ему, чтобы он работал на предприятии. В РНПК он — инженер в службе главного механика, а дочь — экономист.

Вы — классическая бабушка? В выходные внуки всегда с вами?

Они живут рядом со мной, поэтому очень часто приходят в гости. Скучать не приходится. Старшему внуку уже девять лет, он ходит в школу, маленьким по два и три года. После работы хожу за ними в детский сад, вожу их на секции. Когда они собираются у меня, я стараюсь со всеми заниматься: читаю, рисую и играю вместе с ними.

Чем занимаетесь в свободное от работы время?

В свободное время занимаюсь домашними делами: люблю вязать крючком. Летом езжу на дачу к сестре, там выращиваю фрукты и овощи, сажаю цветы. Скоро пойду на пенсию, поэтому планирую приобрести свою дачу, где буду заниматься любимым делом.