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15:30, 31 января 2017 251
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Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Покупка квартиры — процесс, связанный с необходимостью ответить для себя на многие вопросы: какую хочется планировку, куда должны выходить окна, какой этаж предпочтительнее и что лучше — центральное отопление или индивидуальное. С некоторых пор в ряду этих вопросов возник еще один: какой тип кухонной плиты будет в новом доме. Ведь все чаще в новостройках не проводят газ, а прокладывают кабели для подключения электрических плит.

Большинство людей привыкли к газовым и не уверены, что хотят менять свои привычки. Покупатели часто беспокоятся, не придется ли им переплачивать за электроэнергию или сидеть без горячей еды, если отключат свет. Хозяйки боятся, что на электроплите будет сложнее готовить. Но отключение электроэнергии в домах бывает крайне редко и нельзя рассматривать эту ситуацию как повседневную.

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев. В данном случае речь не идет о старых плитах с чугунными блинами-конфорками. Да и никто не станет ставить такую «древность» в новую квартиру. А современные стеклокерамические плиты имеют больше достоинств, нежели недостатков. Вот основные их них:

  • Тариф на электроэнергию в домах с электроплитами значительно ниже, чем в домах, где проведен газ. А с учетом того, что кроме плиты в доме есть множество других электроприборов: чайник, микроволновка, хлебопечка, посудомоечная и стиральная машины, электродуховка, при наличии в доме электроплиты платить за все это приходится почти в полтора раза меньше.

  • В отличие от газовых, электроплиты безопасны. Нет риска ни взрывов, ни пожаров, ни отравлений из-за утечки газа. Отсутствуют и такие детали как особый контроль за подключением, запрет на перемещение.

  • На кухне отсутствует копоть от продуктов горения. На стенах, мебели и вытяжных шкафах не будет образовываться характерный для кухни налет. Также отсутствует специфический запах.

  • Электроплиты имеют множество автоматических функций — от таймера выключения до программируемых режимов приготовления пищи.

  • Духовые шкафы электроплит — самодостаточный и полностью регулируемый умный прибор. Современные технологии превратили его в полноценный кухонный помощник, со множеством функций для облегчения процесса приготовления пищи и автоматизации основных операций.

  • Разнообразие дизайна электроплит позволяет красиво вписать их в кухонный гарнитур любого стиля.

  • Современные индукционные плиты исключают возможность обжечься, поскольку нагревают не варочную поверхность плиты, которая остается холодной, а непосредственно дно посуды. Это особенно важно для семей с детьми.

Это — основные достоинства электроплит. А в дополнение к ним у каждой хозяйки находится еще несколько аргументов «за»: кому-то нравится ровный нагрев, кому-то легкий уход. И в целом большинство обладателей электроплит довольны своими кухонными помощницами и не согласились бы вернуться к газу.

Фотографии предоставлены «Кухниспаркс»


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