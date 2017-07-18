Дело в технике. Как «Рязаньавтодор» вдвое ускорил ремонт дорог

Рязанская область второй год подряд вкладывает беспрецедентные суммы в ремонт дорог. В 2017-м к дорожным фондам, отчислениям «Платона» и другим источникам добавился федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

В нашем регионе одним из исполнителей проекта стал «Рязаньавтодор». Выигрывать и успешно исполнять контракты предприятию позволяет, в частности, парк современной техники, заметно пополнившийся весной . «По технической оснащенности мы как минимум не уступаем конкурентам», — замечает Александр Фадеев — главный инженер Рязанской ДРСУ, принявшего одну из главных нагрузок.

Управление уже отремонтировало два участка из федерального проекта — 5 километров на клепиковской трассе и 7 — на пронской. В настоящее время работы идут еще на двух участках. 4,5 километра Спасской трассы в Мурмине сдадут в ближайшие дни, сейчас уже идет укладка нового асфальта. Причем оба необходимых слоя — выравнивающий и верхний — возникают на дороге практически одновременно. На объекте работают сразу два полноценных комплекса по укладке асфальтобетона, на одном из них новый асфальтоукладчик, который предприятие получило в составе той самой весенней партии.

Новинка занимается как раз верхних слоем. Среди ее особенностей — двойной трамбовочный брус, который уплотняет асфальтобетон так, что каткам остается гораздо меньше работы. А это экономия времени и денег. Вообще, использование одновременно двух комплексов ускорило укладку как раз вдвое, при этом без потери качества.

Чуть дальше от города, в районе Сумбулово, ремонт только начинается: там работает двухметровая фреза, снимающая изношенный слой дорожного покрытия. Метод холодного фрезерования — самый продвинутый из существующих. Дорожное полотно превращается в измельченный гранулят (кузов грузовика наполняется буквально за несколько минут), который можно использовать вновь. Некоторые российские компании добавляют его при производстве нового асфальтобетона. Опыт рязанского предприятия показывает, что данный материал эффективно использовать для укрепления обочин. Здесь гранулят дает фору традиционному щебню.

«Рязаньавтодору» вообще не отказать в инновационности. К примеру, на упомянутом участке в 7 километров, как и на многих других недавно отремонтированных дорогах, применялся обогащенный битум. «Как правило, сейчас битум довольно плохой из-за слишком широких рамок ГОСТа: производители чаще ориентируются на его нижние рамки, — рассказывает Фадеев. — Полимерные добавки же значительно улучшают качество битума и асфальтобетона, что в свою очередь добавляет прочность и долговечность дороги». Такой улучшенный битум начали выпускать и в Рязанской области.

А 5 километров дороги у села Пехлец будут ремонтировать с применением технологии ресайклинга, стабилизации с цементом и вспененным битумом. В ее основе — переработка существующей дорожной одежды в практически монолитную плиту основания. За счет этого основание дороги (чаще всего уже не годное к эксплуатации) получает вторую жизнь без полного снятия. Кроме того, уже стандартом стало использование для верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона — высококачественного материала, которым покрыт, к примеру, Северный обход. Исследования показали, что ЩМА, выпускаемый собственным заводом «Рязаньавтодора» — один из лучших в области.

Справедливости ради стоит сказать, что не все сейчас в дорожном ремонте так уж безоблачно, причем в буквальном смысле слова. «Лето не очень удачное, — сетует главный инженер. — Мы буквально выслеживаем каждый денек с подходящей погодой. Используем для этого несколько источников информации, потому что Гидрометцентр порой предоставляет неточные данные».

«Но все взятые обязательства мы выполним в срок», — добавляет Александр Фадеев. Глядя на колонну техники — веришь.