«Дарить приятнее, чем получать». «Элекс» помог детскому приюту подготовиться к школьному сезону

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Наступил новый учебный год, начались занятия в школах, университетах, и… детских социальных центрах-приютах. Подготовка к новому учебном сезону вскружила головы родителям и их детям. Нужно было купить одежду, обувь, канцелярские товары, обновить или приобрести более современные гаджеты.
Но некоторые дети не надеются на помощь родителей, у них другой взгляд на ценности. Компания «Элекс» не осталась безучастной к тем, кому нужна помощь.
В преддверии нового учебного года АНО «Детский социальный Центр-приют „Настоящее“» получил от компании два ноутбука Paccard Bell 15,6″. «Акция направлена на помощь детям, которые остались без попечения родителей и рассчитывают только на себя, своих друзей и учителей. Мы стремимся помогать им, ведь дети это будущее нашей страны», — рассказали в пресс-службе «Элекса».
Современные стандарты образования подразумевают не только свободное владение персональным компьютером, но и дают возможности творческого роста на базе современных технологий.
«Забота в отношении детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, это не разовая акция или короткий рекламный ход. Мы хотим дать понять ребятам и девчатам, что в этом мире они не одни. Что вокруг есть добро и они могут положится на окружающий мир. Более того, мы надеемся, что компании подхватят эстафету помощи детям и проявят активную социальную позицию по этому вопросу. Дарить подарки гораздо приятнее, чем их получать. Особенно детям, которым это действительно нужно», — отметили представители «Элекса».
Специалисты компании выбрали ноутбуки серии PACKARD BELL ENTG81BA-P1MV как наиболее сбалансированные и надежные для базового школьного образования. Объем жесткого диска на 500Гб справится с задачей сохранения информации в ближайшие годы, а процессор с частотой 1600 МГц справится с обработкой данных.
«Элекс» продолжит помогать центрам по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, и сделает эту практику регулярной.
«Надеемся, что не только компании, но и обычные граждане последуют нашему примеру. Мы готовы оказать помощь в выборе подарков для детских центров и приютов, а так же рассказать, как можно оказать поддержку детям. Вам надо только обратится к нам или в соответствующее детское образовательное учреждение!» — заключили в компании.
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