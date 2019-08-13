«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Упрощенный порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость теперь будет действовать до 1 марта 2021 года.

До этого времени граждане смогут в упрощенном порядке провести оформление в собственность загородной недвижимости.

Кроме того, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в федеральной, региональной или муниципальной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).

Раньше бесплатно приватизировать свои наделы можно было до 31 декабря 2020 года.

«Индивидуалы» за бортом

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

«Ранее действие дачной амнистии распространялось на объекты недвижимости, в том числе расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства. Новая норма — затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства», — рассказывает эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Отметим, что новая «дачная амнистия» затрагивает участки, выделенные до 4 августа 2018 года.

Обладатели правоустанавливающих документов на земельные участки для садоводства смогут оформить в собственность дома или строения на основании технического плана здания. Необходимым документом для его подготовки является декларация, составленная владельцем земли.

«Для оформления собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после — предоставить лично в МФЦ посредством почтового отправления или в электронном виде пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав», — поясняет Лещенко.

«Нынешняя дачная амнистия касается около 40 процентов садоводов нашего региона, — сообщил RZN.info председатель рязанского отделения Союза садоводов России Александр Лукинский. — Только на территории товариществ, расположенных в Рязани, насчитывается 2731 участок, которые принадлежат людям не по праву собственности, а лишь на основании членской книжки. Практически в каждом из 105 рязанских садоводств несколько десятков человек владеют землей и возведенным на ней строением без каких-либо документов. Стоимость оформления техплана для садоводов составляет 4-5 тысяч рублей для дома и 5-6 тысяч для участка».

С инженером и без

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий порядок. В этом случае владельцу потребуется направить в МФЦ уведомление о планируемом строительстве, в том числе описание параметров объекта недвижимости. После — уведомление об окончании строительства с приложением, в том числе технического плана здания, который, как правило, составляется кадастровым инженером.

Заметим, что абсолютное большинство коттеджных поселков, расположенных в радиусе 40 километров от Рязани, находится именно на землях предназначенных для ИЖС.

Если говорить о Рязани и ее пригородах, изготовление техплана для построенного на землях под ИЖС объекта стоит порядка восьми тысяч рублей. Не такая уж крупная сумма для владельца земли в организованном коттеджном поселке. Кстати, уведомление о параметрах будущего дома, как правило, может составить сам заявитель без помощи кадастрового инженера.

Оформление права собственности возможно только после получения застройщиком уведомления о соответствии возведенного объекта заявленным характеристикам.

«Так, например, если владелец заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный, то администрация города или района выдаст уведомление о несоответствии параметров объекта заявленным. В таком случае оформление собственности будет невозможным», — считает представитель федеральной кадастровой палаты.

Напомним, что «Дачная амнистия» действовала 13 лет и закончилась 1 марта этого года. Новый закон будет действовать со 2 августа 2019 до 1 марта 2021 года, а приватизировать садоводческий надел, который расположен на государственной земле, теперь можно до 1 марта 2022 года.