Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Рязанский Центр поддержки экспорта (РЭЦ) начал свою работу не так давно — 1 февраля 2017 года его создали на базе Гарантийного Фонда Рязанской области. Организация содействует развитию экспортно ориентированных малых и средних предприятий региона.

Центр создали для оказания безвозмездной поддержки малому и среднему бизнесу. Уже сейчас рязанские предприниматели могут бесплатно воспользоваться услугами, необходимыми для эффективного выхода на зарубежные рынки.

Как отметил и.о. руководителя РЭЦ Анатолий Маркин, самая востребованная помощь для малого и среднего и бизнеса — выставки и бизнес-миссии. «Мы организовываем деловые поездки с уже подготовленными переговорами. На встречи приходят потенциальные клиенты. Наша задача организовать от трех до пяти переговоров для каждого участника поездки», — подчеркнул Маркин.

В мае Центр организовал бизнес-миссию в Республику Беларусь, по итогам которой предприниматели подписали три контракта с иностранными контрагентами. Еще один заключили на этапе подготовки миссии.

За 2017 год Центр организовал 11 выставок в России, Иране, Португалии, Сербии, Германии, Италии и Казахстане. «Результаты по итогам выставок можно ждать около года, но уже сейчас рязанские компании заключили восемь контрактов», — отметил и.о. руководителя.

Организовывая участие компании в международной выставке, РЭЦ финансирует часть затрат на оплату стоимости аренды выставочного стенда и регистрационные взносы, занимается дизайном и оформлением экспозиции. В случае бизнес-миссии Центр осуществляет подбор потенциальных бизнес-партнеров, а также берет на себя аренду места для переговоров и доставку участников на территории иностранного государства.

В настоящее время из Рязани в зарубежные страны экспортируются пищевые продукты, удобрения для сельского хозяйства, осветительные приборы, приборы для ЖКХ, бытовая химия, высокотехнологичные приборы и многое другое.

Помимо выставок и бизнес-миссий Центр поддержки экспорта проводит обучение и оказывает консультации по вопросам экспорта.

В сотрудничестве с АО «Российский Экспортный Центр» для начинающих и действующих экспортеров организовываются практические курсы в рамках Образовательного проекта РЭЦ.

Квалифицированные тренеры проводят курсы по разным специализациям: введение в экспорт, маркетинг, деловые коммуникации, правовое обеспечение, финансовые ресурсы, таможенное оформление, документационное обеспечение и логистика.

Уже сейчас Центр провел десять семинаров, в которых приняли участие представители 59 субъектов малого и среднего бизнеса. Подобная работа ведется не только в Рязани, но и в области (Касимов, Скопин).

Еще одна популярная услуга — консультация. «Если клиентам понадобится дополнительная информация по конкретному вопросу, связанному с экспортом, то мы можем организовать консультацию от федеральных экспертов, которые предоставят более подробный ответ», — добавил Маркин.

В список услуг РЭЦ также входит создание сайтов, подготовка и перевод на иностранные языки презентационных материалов компаний экспортеров. Кроме всего прочего, предпринимателям могут помочь с получением патентов, товарных знаков и международных сертификатов.

На сегодняшний день услугами Центра уже воспользовались 169 рязанских предпринимателей.

До конца года РЭЦ планирует провести еще несколько значимых событий, среди которых обучающие курсы по экспортной тематике и конкурс «Лучший экспортер».