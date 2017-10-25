Что смотреть осенью: премьеры сериалов на любой вкус

Погода меняется, хочется проводить больше времени в тепле, и как нельзя кстати придутся горячий чай и новый сериал. Какие сериалы порадуют поклонников продолжением и каких премьер ожидать этой осенью — читайте ниже.

Амнезия

Агент ФБР Эмили Берн, которую уже шесть лет считают убитой, жива. У нее амнезия, на теле — следы пыток, предполагаемый убийца в тюрьме. Хуже того: у мужа Эмили новая семья, у сына, который не помнит мать, любящая мачеха, женщину обходят десятой дорогой коллеги, с которыми она проработала много лет.

Сериал — один из ярких представителей детективного триллера — найдет массу поклонников. Все серии доступны на сайте.

Сверхлюди

Новый релиз из Вселенной Марвел посвящен мутантам со сверхспособностями можно увидеть на сайте. Космические мятежники из лунного города Аттилана вынуждены бежать на Землю и приспосабливаться к новым условиям жизни, а заодно — наслаждаться райским климатом Гаваев и спасать планету от своих жестоких сородичей.

Однажды в сказке

Седьмой сезон фэнтези-саги продолжает историю Эммы Свон и ее сына Гарри, которые узнают о существовании параллельного мира, где есть волшебство. От главных героев картины зависит — продолжит ли сказочное измерение существование или Белоснежка, Принц и Злобная колдунья будут вынуждены уйти в забвенье.

«Однажды в сказке" — сериал для тех, кто верит в чудеса и в то, что добро всегда побеждает зло.

Стальная звезда

«Стальная звезда» — настоящий подарок для фанатов Тима Рота, который сыграл в сериале шерифа небольшого городка в Канаде — спутника гиганта по переработке нефти. Бывший профессионал британской полиции начинает активно бороться с местными наркодилерами, торговцами оружием, проституцией и подпольным игровым бизнесом. История настоящего неподкупного полицейского, который в одиночку противостоит настоящей мафии.

Скандал

Главная героиня «Скандала» — Оливия Поуп — возглавляет агентство, задача которого — решать проблемы руководителей высшего эшелона власти. Главный консультант проекта — бывший пресс-секретарь Джорджа Буша — старшего, Джуди Смит. Именно ее опыт в политических интригах помог создать захватывающий сериал, главные герои которого справляются с любыми проблемами и седьмой сезон подряд радуют поклонников новыми расследованиями.

«Скандал» понравится всем, кого интересует подноготная современной политики и большого бизнеса.