Четыре секрета молодости от стоматолога

В современном мире не только женщины, но и мужчины стремятся выглядеть моложе своих лет и прилагают для этого все усилия.

Распространено мнение, что при ухоженном лице возраст выдают кожа шеи и рук, но это не совсем так. Настоящие предатели, которые могут выдать возраст человека — зубы. Но не все об этом задумываются.

Стоит отметить, что несвоевременный уход за зубами может даже прибавить вам несколько лет.

«Прежде чем делать ботокс или подтяжку лица, следует посетить стоматолога», — советует главный врач стоматологической клиники «ПриоДент», ортодонт с двадцатилетним стажем, Елена Дужик.

По ее словам, есть несколько антивозрастных зубных проблем, устранив которые, вы будете выглядеть на несколько лет моложе.

Недостающие зубы

Безусловно, если у вас не хватает переднего зуба, то это отразится на вашей внешности. Однако недостающий зуб, который не видно при улыбке, также может привести к неприятным последствиям — со временем начинается смешение соседних зубов, которое может нарушить эстетику лица. Если вы потеряли зуб, то не затягивайте с посещением врача-ортопеда, ведь уже через полгода ситуация может усугубиться и потребовать дополнительных затрат.

Стираемость резцов, сколы эмали

С годами высота зубов уменьшается и стертые резцы особенно бросаются в глаза при улыбке. Кроме того, уменьшение высоты зубов приводит к снижению нижней трети лица и появлению морщин около рта и носогубных складок. Зубы могут стираться и у молодых людей при бруксизме (ночное скрежетание). Для профилактики заболевания нужно использовать специальные шины, а восстановить стертые зубы поможет установка специальных пластин — виниров.

Потемнение зубов

Эмаль зубов тускнеет не только у заядлых курильщиков или любителей кофе. Потемнение зубов связано с появлением множества микротрещин, в которые постепенно набивается налет. Чтобы избежать такого дефекта, следует раз в полгода проводить чистку зубов у стоматолога. Более радикальный метод — отбеливание — поможет забыть о потемнении зубов на несколько лет. Однако, если вы обладатель вредных привычек, то к стоматологу следует наведываться чаще.

Старые коронки и пломбы

Старые коронки и пломбы покрываются микротрещинами и часто меняют цвет, у старых металлокерамических коронок со временем становится виден темный ободок у линии десны. При этом сами зубы вас могут не беспокоить, но ухудшение их внешнего вида заметят окружающие. Для устранения проблем не обязательно менять пломбу, иногда достаточно ее просто отполировать.

Чтобы не стать заложником вышеперечисленных проблем, необходимо не только два раза в день чистить зубы, но и раз в полгода посещать стоматолога, вовремя менять старые коронки или пломбы и замещать удаленные зубы имплантатами. Если зуб удален давно и смещение остальных зубов уже произошло, то стоит задуматься об установке брекетов.

Цена на услуги увеличивается каждый год, поэтому профилактика поможет не только сохранить вашу красоту и молодость, но и бюджет.