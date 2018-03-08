Чего хотят женщины... 8 марта?

Международный женский день в этом году подарил рязанцам сразу четыре выходных дня. Атмосфера праздника появилась уже в среду, 7 марта, и немного напомнила предновогоднюю суету. Поздравление «с наступающим» с радостной улыбкой на лице вслед девушкам бросали даже незнакомцы. Вечером в суету погрузилась в основном мужская половина горожан, которая отправилась в киоски за тюльпанами.

Мужчины признались, что цветы — это самый простой способ подарить женщинам хорошее настроение, ведь куда сложнее сделать это с помощью подарка. В прошлом году губернатор Николай Любимов поделился своим печальным опытом: после очередного 8 марта он узнал, что весы — не самый лучший сюрприз для жены.

Редакция RZN.info спросила у известных рязанок, представительниц разных профессий, какими подарками их когда-то приятно удивили.

Анастасия Кассе, дизайнер одежды:

«Мне вспоминается подарок мужа — путешествие в Доминикану. И один раз у нас в магазине был случай: мужчина зашел с телефоном в руках, показал фото платья со словами: „Она так смотрела на него в интернете“. Он купил его. Мы апплодировали вслед!»

Анастасия Кассе, дизайнер одежды

Элла Хрусталева, певица:

«Накануне праздника был день рождения моей любимой бабушки Даши. Бабушка была удивительно трудолюбива, всегда хлопотала по хозяйству, а в свободные часы вязала. Делала она это прекрасно — любой силуэт, любой узор ‘'снимала' 'легко и даже азартно… Ее подарки и житейские советы мне помнятся всю жизнь».

Элла Хрусталева, певица

Наталья Соболева, модель:

«Самым запоминающимся стал подарок — квест с тактильными контактами. Мне пришлось пройти лабиринт с актерами, которые в этот момент изображали маньяков с бензопилой, пытались всячески помешать прохождению задания и напугать. Честно признаться, совсем не ожидала получить такой подарок, потому что это не привычные кольца и бриллианты. Но я испытала очень яркие эмоции и адреналин».

Наталья Соболева, модель

Анна Бобровская, поэтесса:

«Мне кажется, что хорошие воспоминания — это отличный подарок. Например, сейчас можно заказать чудесный альбом с фотографиями из профиля в Instagram, а можно собрать все ваши счастливые моменты, распечатать фото и сделать альбом самому, посвятив его одному событию или целому периоду. Еще удивить по-настоящему, сделать что-то, чего от вас не ожидают. Например, она любит танцевать, а вы всегда ворчите и не хотите — подарите мастер-класс по танго и мужственно идите со счастливым лицом. Закажите ей охапку воздушных шариков на работу, и пусть в одном единственном шарике-сердечке лежит любовная записка с приглашением на свидание. Просто постарайтесь забыть, что существуют одинаковые цветы на каждом углу, вспомните о том, что вы любите уникального человека и сделаете такой подарок, который подчеркнет и раскроет это. И главное, делайте это через любовь, даже если вы в ссоре, даже если вы 25 лет в браке — не важно. Самое главное, что должна почувствовать женщина, что вы старались именно потому, что любите ее.

Анна Бобровская, поэтесса

Евгения Фролова, телеведущая:

«Подарки от близких получала в основном «классические», каких-то забавных или удивительных не припомню. А вот из «коллективных» вспоминается презент одноклассников всем девочкам — черные гольфы в сетку с желтыми цветами, но главное на одну ногу!»

Евгения Фролова, телеведущая