Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой. В четверг, 4 января, для них организовали праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки. В рамках мероприятия все участники получили бесплатные сладкие подарки. Всего, отмечают организаторы, торжество насчитывало порядка сотни детей, включая детей гостей отеля.

Генеральный директор парк-отеля «Фестиваль» Анжелика Синельникова в беседе с корреспондентом RZN.info рассказала, что проведение подобных праздников — это совместная инициатива руководства базы отдыха и администрации Клепиковского района: «Это наша совместная работа с администрацией Клепиковского района для семей, которые не имеют возможности сводить детей на елки в город. Ежегодно сюда приезжают порядка 50 детей. Планируется всегда больше, но не каждый может приехать. Также школьники Клепиковского района на протяжении года посещали бассейн по льготной цене. Мы обеспечиваем их здоровьем».

«Парк-отель «Фестиваль» расположен в живописном месте в поселке Чулис Клепиковского района»

По мнению начальника управления образования Клепиковского района Евгения Овчинникова, проведение социальной елки здесь, на территории парк-отеля Фестиваль, — это важное и необходимое мероприятие: «Оно очень гармонично дополняет ряд других, которые проводятся нами для детей-сирот и замещающих семей. Летом мы организуем для них отдых в лагерях, зимой стараемся вывозить на муниципальные и региональные елки. Эта акция проходит на базе районов в прекрасном месте и позволяет продлить праздник тем, кто по каким-то причинам не посетил другие мероприятия». Овчинников также отметил, что данное событие имеет отношение ко всем многодетным семьям и семьям, где есть приемные дети, а в Клепиковском районе таких порядка девяноста: «Ежегодно мы обзваниваем такие семьи и приглашаем их. У нас нет графика, по которому едут те или иные, — мы обзваниваем всех. И приезжают те, у кого есть возможность».

Организаторы отметили, что всегда стремятся сделать праздник для гостей ярким и незабываемым. «Впервые социальная елка состоялась в 2015 году, тогда на нее мы пригласили актеров из сериала «Физрук», — рассказала Синельникова. В этом году участники социальной елки и гости отеля приняли участие в интересной развлекательной программе. В нее вошли активные конкурсы на свежем воздухе, игры, танцы и чаепитие. На протяжении всего праздника детей сопровождали сказочные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка и Микки Маус. Все желающие приняли участие в фото-квесте, в ходе которого им предстояло найти на территории базы отдыха объекты, изображенные на фотографиях. Победителей ждал клад со сладкими подарками.

Всего на новогоднее празднование ушло около двух часов, но даже это незначительное время подарило всем гостям море положительных эмоций

Всего на новогоднее празднование ушло около двух часов, но даже это незначительное время подарило всем гостям море положительных эмоций. Участник социальной елки Нина Мельничук рассказала, что в ее семье четверо детей, двое из которых являются приемными, и все всегда с нетерпением ждут это событие: «Ежегодно мы бываем здесь на елке. О ней нам сообщают органы опеки. Первый раз, когда нас пригласили сюда, детям очень понравилось. Это было два года назад. Как только они слышат, что нас пригласили, мы сразу собираемся и едем сюда». По мнению многодетной мамы, эта инициатива очень важна: «Она действительно помогает многодетным семьям. У кого-то есть возможность куда-то сводить своих детей, а у кого-то нет. И здесь все отличается от того, что мы можем устроить для детей дома. Здесь они знакомятся с другими детьми».

Парк-отель «Фестиваль» расположен в живописном месте в поселке Чулис Клепиковского района. После активной развлекательной программы дети вместе с родителями прогулялись по территории отеля. В зоне базы отдыха находится зоопарк, где они смогли покормить животных и сфотографироваться с ними. Территория отеля украшена фигурами зверей, а возле центрального здания расположена очень реалистичная миниатюрная версия Рязанского кремля, где все желающие также сделали фотографии на память.