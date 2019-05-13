Без стресса и перегрузки. Топ книг для чтения на отдыхе

Знаете, почему ленивцы все время улыбаются? Они счастливы. Знаете, почему они счастливы? Потому что никуда не спешат. Им не знаком ни стресс, ни перегрузки. Они не думают про дедлайн, обхват талии, карьеру и новую машину соседа. Давайте уподобимся им на время, забудем про суету, уютно устроимся в кресле или гамаке и почитаем увлекательные книги. Сеть книжных магазинов «Читай-город» составила список таких произведений.

« Дверь в лето. Кукловоды », 16+

«Дверь в Лето» Роберта Хайнлайна — это история талантливого изобретателя Дэвиса, который пытается вернуть свой бизнес, предательски отнятый бывшим компаньоном и бывшей невестой, и помочь своему коту по имени Петроний Арбитр отыскать Дверь в Лето. Для этого Дэвису придется преодолеть само время.

Также в книгу входит полная авторская версия классического романа «Кукловоды», опубликованная в несокращенном виде только после смерти Хайнлайна.

« Последняя картина Сары де Вос », 16+

Действие романа Доминика Смита начинается в Нью-Йорке конца 1950-х годов, на благотворительной вечеринке. Когда гости расходятся, преуспевающий юрист Марти де Гроот обнаруживает, что картина «На опушке леса», хранившаяся в его семье более трех веков, заменена подделкой.

Особую ценность этой картине придает то, что она создана Сарой де Вос, живописцем голландского Золотого века и первой женщиной, принятой в амстердамскую Гильдию Святого Луки.

« Красота — это горе », 18+

Роман индонезийца Эки Курниавана — синтез истории, мифов, сатиры, семейной саги, романтических приключений и магического реализма. Однажды майским днем Деви Аю поднялась из могилы, где пролежала двадцать один год, вернулась домой и села за стол… Так начинается один из самых удивительных романов наших дней, в котором отчетливы отголоски Николая Гоголя и Габриэля Гарсиа Маркеса, Михаила Булгакова и Германа Мелвилла.

История Деви Аю, красавицы из красавиц, и ее дочерей, три из которых были даже прекраснее матери, а четвертая страшнее смерти, затягивает в вихрь странных и удивительных событий.

« Хозяйка книжной лавки на площади Трав », 16+

Эрик де Кермель пишет об учительнице Натали, которая переезжает с семьей из Парижа на юг Франции, в маленький тихий старинный городок Юзес. Там на площади Трав продается небольшой уютный книжный магазинчик со сводчатыми, как в старых зданиях, потолками.

Натали внезапно решает купить эту книжную лавку и новая профессия изменяет ее жизнь. Среди покупателей она замечает людей, попавших в трудную ситуацию, и приходит им на помощь.

« Благие знамения », 16+

Комедийная история Терри Пратчетт и Нил Гейман об ангеле и демоне, которые берутся предотвратить Апокалипсис. Наступает финальная схватка между силами Добра и Зла. Демоны и ангелы посланы на Землю. Ради этого момента они тысячелетиями вели сражения за людские души. В Конце Света сам смысл их существования. И вот пред ними раскрылись сияющие перспективы.

Ангелу —вечность в раю под музыку арф, ни единой гитары. Но ангел уже привык к хорошему. А современному демону с мобильником и «Бентли» 56 года выпуска перспектива провести остаток вечности, подбрасывая лопатой уголек к котлам грешников, кажется хуже святой воды под ногти.

Но ничего не поделаешь… Или все-таки попробовать?

« Семь смертей Эвелины Хардкасл », 16+

По сюжету книги Стюарт Тертон, на бал-маскараде в Блэкхит-хаусе имении семейства Хардкасл произойдет убийство: на пике праздника, под аккомпанемент величественного салюта, погибнет красавица Эвелина, единственная дочь и наследница Хардкаслов.

Но умрет она не единожды: пока Айден Слоун, один из приглашенных на праздник гостей, не разрешит загадку ее убийства, этот день будет повторяться снова и снова, неизменно завершаясь роковым пистолетным выстрелом. Единственный способ разорвать этот порочный круг — установить личность убийцы. Но каждый раз, после каждой неудачной попытки, Айден приходит в себя в чужом теле — и каждый раз в разном…

« Джонатан без поводка », 16+

Герой произведения Мег Розофф — 22-летний житель Нью-Йорка Джонатан Трефойл. Его мозг настойчиво твердит ему, что юность закончилась и давно пора взрослеть. Проблема в том, что он не имеет ни малейшего понятия, как это сделать. Тем более, что все составляющие «нормальной взрослой жизни» одна за другой начинают давать трещины: работа, квартира, отношения с девушкой.

А тут еще брат просит присмотреть за двумя его собаками на время отъезда. Джонатан решает броситься в омут с головой — жениться в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией.

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