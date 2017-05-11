Без окон и без денег. Как не стать жертвой обмана?

В Рязани происходят случаи мошенничества с установкой и ремонтом пластиковых окон. Как не стать жертвой обмана?

Схема отъема денег у доверчивых граждан довольно простая: представитель недобросовестной фирмы заключает договор на установку окон, берет предоплату, а в некоторых случаях и полностью всю сумму, и прекращает какое-либо общение с заказчиком. В результате, клиенты остаются без окон и без денег.

При этом мошенников не останавливают ни пожилой возраст, ни даже наличие инвалидности у жертвы обмана. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует внимательно выбирать оконную фирму. Ознакомьтесь с информацией на официальном сайте компании: адрес офиса, аккредитация, сертификаты на продукцию. Почитайте отзывы клиентов: большое количество негативных замечаний по поводу качества изделий, замера, установки, нарушения сроков сдачи работ — должно насторожить.

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Обратите внимание на время существования компании на рынке. Фирмы с солидным стажем завоевали себе репутацию и не станут ей рисковать. Перед подписанием договора внимательно изучите все условия, сроки и стоимость, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы — специалисты добросовестных компаний дают полную информацию о своих услугах и продукции. Позволит избежать обмана заключение договора с организацией, занимающейся производством окон и их установкой.

Если существует необходимость в устранении каких-либо проблем, которые со временем могут возникнуть, например, с фурнитурой, следует обращаться непосредственно к фирме, устанавливающей окна в вашей квартире, а не идти на поводу у объявлений, обещающих бесплатную диагностику и дешевый ремонт.