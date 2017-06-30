Береги тепло. ИТ-компания КРОК предлагает реконструировать старые котельные в Рязани

Состояние рязанской теплоцентрали оценивается как критическое. Средний возраст всех местных теплосетей около 30 лет. Согласно данным 2016 год износ теплосетей составляет 85%. Эксперты единогласны во мнении, что система городского теплоснабжения нуждается в технологическом обновлении. Из 528 километров теплосетей нужно заменить 448 километров труб (в двухтрубном исчислении).

Одним из поставщиков услуги по техническому перевооружению старого и изношенного котельного оборудования является крупнейшая российская ИТ-компания КРОК. Она не только производит замену, но и переводит котельные с твердых и жидких видов топлива (мазут, дизельное топливо, уголь, дрова) на более эффективное — газовое топливо.

«Количество коммунальных аварий в стране увеличивается с каждым годом, общий износ оборудования крайне высок. Мы предлагаем реконструировать котельные до начала отопительного сезона и экономить денежные средства потребителей, сократив расход теплоносителя», — отметил директор департамента интеллектуальных зданий компании КРОК Александр Широков.

Первый подобный проект был запущен в 2015 году в Средней Ахтубе. Технологии позволили произвести реконструкцию котельных в разгар отопительного сезона.

В 2017 году КРОК приступил к переводу 122 котельных в Волгоградской области, использующих твердые и жидкие виды топлива, на более экологичное — газовое топливо. В проекте компания выступает не только в рамках своих технических компетенций, но и в качестве инвестора, начиная работы без аванса. Для контроля за проведением работ специалисты КРОК создали интерактивную карту. На интернет-портале в режиме реального времени каждый желающий может наблюдать, что уже сделано, а что еще предстоит сделать.

«Мы не первый год работаем с ЖКХ, знаем специфику этой сферы: объемы работ колоссальные, бюджеты зачастую ограничены. КРОК может начать работы без предоплаты и использовать рассрочку платежа», — добавил Александр Широков.

По его словам, подобные выплаты позволят избежать длительного аккумулирования финансов в бюджетах администрации и оперативно осуществить реконструкцию котельной, а значит, как можно скорее ликвидировать и предупредить аварии.

На замену устаревшему теплооборудованию КРОК устанавливает автоматизированные системы централизованного отопления

На замену устаревшему теплооборудованию КРОК устанавливает автоматизированные системы централизованного отопления .

«В результате технического переоснащения котельных рязанцы смогут экономить средства на оплате газа, и получат уверенность в том, что риск коммунальных аварий низок и перебоев с отоплением не будет», — заключил Широков.

План работ по техническому перевооружению котельных предполагает не только установку, но и сервисное обслуживание. Также замена оборудования может осуществляться специалистами КРОК во время отопительного сезона, в режиме работающей котельной без продолжительной остановки оборудования и ущерба для потребителей. В интересах заказчиков КРОК подбирает и комбинирует оборудование ведущих производителей, в том числе российского производства, которое по большинству параметров не уступает зарубежным аналогам.

Справка

КРОК работает на рынке c 1992 года и входит в топ-10 крупнейших ИТ-компаний и топ-3 консалтинговых компаний России.

КРОК — № 1 среди поставщиков ИТ-услуг в стране (PAC, 2015 год); комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОДов (CNews, 2016 год), зданий и сооружений (CNews, 2016 год).

Компания стабильно входит в топ-3 лучших российских поставщиков ИТ-услуг финансовому сектору (TAdviser, 2016 год), государственным организациям (PAC, 2015 год), здравоохранению (CNews, 2016 год), транспортным компаниям (CNews, 2016 год), энергетике (Портал «Управление производством», 2016 г.), промышленности (Портал «Управление производством», 2016 год) и ритейлу (Cnews, 2016 год).