Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование VELLCOM Group для строительства объектов в Рязани

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Банк ДОМ. РФ и компания VELLCOM Group подписали договоры проектного финансирования для строительства ЖК «VELLCOM DOM на Ленкома» и «VELLCOM DOM на Московском» в Рязани.
«VELLCOM DOM на Ленкома» — дом переменной этажности от 12 до 14 этажей на 250 квартир с подземным паркингом — расположен на пересечении улиц 2-я линия и Ленинского Комсомола. Общая площадь ЖК составляет 34,5 тысячи кв м, в том числе жилая — 18,9 тысячи кв м.
Еще один объект, возводимый в рамках подписанного с Банком ДОМ. РФ договора — «VELLCOM DOM на Московском» — построят на 5-м Коломенском проезде. Стильный 12-этажный дом с подземным паркингом, рассчитанный на 143 квартиры, обеспечит город дополнительной жилой площадью в размере 10 тысяч кв м.
Оба проекта реализуются по технологии «Экологичного строительства» — GREENBUILDING, с соблюдением всех современных норм для безопасного и комфортного проживания.
«Банк ДОМ. РФ продолжает активно наращивать объем финансирования проектов по строительству жилья на всей территории России, мы планируем продолжить сотрудничество с компанией VELLCOM Group по созданию комфортного жилья в Рязани», — отметила вице-президент Банка ДОМ. РФ Анна Авдокушина.
«Среди застройщиков зачастую бытует мнение, что шансы на привлечение финансирования есть только у крупных проектов, реализуемых в Москве и Московской области, на нашем примере мы видим, что это не так. В Банке ДОМ. РФ мы получили средства на строительство, а команда банка поддерживала нас на всех этапах подготовки и подписания договора», — отметил руководитель девелоперской компании.
В Банке ДОМ. РФ открыто 1279 счетов эскроу, на которых аккумулировано 4,9 миллиарда рублей. С момента перехода на новую модель финансирования банком одобрено 110 проектов строительства жилья на сумму 369 миллиардов рублей.
АО «Банк ДОМ. РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом
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