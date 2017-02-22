Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:09, 22 февраля 2017 91
 0    0

Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

В феврале генеральным директором ГК «ЕДИНСТВО» стал Антон Воробьев. Его кандидатуру утвердил совет акционеров компании.

В интервью RZN.info Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах крупнейшей строительной компании региона.

Антон Сергеевич, как восприняли назначение на пост гендиректора ГК «ЕДИНСТВО»?

Новая должность — это новый этап в жизни. Меня и коллектив компании ждут новые задачи и проекты.

Евгений Коковин сообщил, что компания будет менять вектор развития. Каких изменений стоит ждать в ГК «ЕДИНСТВО»?

Кардинальных изменений точно не будет. Сейчас наша основная задача развивать уже имеющиеся направления. Мы модернизировали программу «Трейд-зачет». Теперь в нее включены почти все объекты «ЕДИНСТВА». Участие в этой программе позволит клиентам купить квартиру в новостройке за счет имеющейся жилплощади. Наши партнеры помогут обеспечить профессиональное сопровождение и помочь с продажей квартиры.

С 2017 года заканчивается государственная поддержка ипотеки. Как это отразится на ипотечных сделках в Рязанской области? Стоит ли ждать удорожания ипотеки?

Сейчас банки создают комфортные условия для ипотеки, при этом и застройщики предоставляют большое количество спецпредложений. Клиент может получить квартиру за небольшие деньги и с минимальным ежемесячным платежом по кредиту.

ГК «ЕДИНСТВО» может предложить клиентам хорошие условия по ипотечному кредитованию в ведущих банках региона, а оформить саму сделку можно у нас в офисе без очередей и нервов.

Расскажите на какой стадии находятся строящиеся дома ГК «ЕДИНСТВО»?

Работы на всех наших строящихся объектах идут по плану. О заморозке проектов не может быть и речи. Ежемесячно мы публикуем на своем сайте фотоотчеты о ходе строительства, поэтому наши клиенты сами могут оценить на каком этапе находятся работы.

Уже в начале года мы сдали в эксплуатацию несколько объектов. На днях мы подписали разрешение на ввод в эксплуатацию одного из домов в ЖК «Ломоносов», а в начале месяца мы сдали ЖК «На Интернациональной». В ближайших планах у нас сдать еще несколько домов в Дашково-Песочне.

Стоит ли ожидать чего-то нового в клиентском сервисе ГК «ЕДИНСТВО»?

Помимо программы «Трейд-зачет» мы активно развиваем наш клиентский сервис, чтобы вывести его на новый уровень и сделать покупку квартиры в ГК «ЕДИНСТВО» еще удобнее и быстрее.


Автор: Александр Блохин

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 47 448
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 18
11:04, 15 февраля 2017 43 319
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 39 642
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 29 851
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 919
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали третье место конкурса «Российская красавица» в Рязани? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований