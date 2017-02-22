Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

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В феврале генеральным директором ГК «ЕДИНСТВО» стал Антон Воробьев. Его кандидатуру утвердил совет акционеров компании.
В интервью RZN.info Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах крупнейшей строительной компании региона.
Антон Сергеевич, как восприняли назначение на пост гендиректора ГК «ЕДИНСТВО»?
Новая должность — это новый этап в жизни. Меня и коллектив компании ждут новые задачи и проекты.
Евгений Коковин сообщил, что компания будет менять вектор развития. Каких изменений стоит ждать в ГК «ЕДИНСТВО»?
Кардинальных изменений точно не будет. Сейчас наша основная задача развивать уже имеющиеся направления. Мы модернизировали программу «Трейд-зачет». Теперь в нее включены почти все объекты «ЕДИНСТВА». Участие в этой программе позволит клиентам купить квартиру в новостройке за счет имеющейся жилплощади. Наши партнеры помогут обеспечить профессиональное сопровождение и помочь с продажей квартиры.
С 2017 года заканчивается государственная поддержка ипотеки. Как это отразится на ипотечных сделках в Рязанской области? Стоит ли ждать удорожания ипотеки?
Сейчас банки создают комфортные условия для ипотеки, при этом и застройщики предоставляют большое количество спецпредложений. Клиент может получить квартиру за небольшие деньги и с минимальным ежемесячным платежом по кредиту.
ГК «ЕДИНСТВО» может предложить клиентам хорошие условия по ипотечному кредитованию в ведущих банках региона, а оформить саму сделку можно у нас в офисе без очередей и нервов.
Расскажите на какой стадии находятся строящиеся дома ГК «ЕДИНСТВО»?
Работы на всех наших строящихся объектах идут по плану. О заморозке проектов не может быть и речи. Ежемесячно мы публикуем на своем сайте фотоотчеты о ходе строительства, поэтому наши клиенты сами могут оценить на каком этапе находятся работы.
Уже в начале года мы сдали в эксплуатацию несколько объектов. На днях мы подписали разрешение на ввод в эксплуатацию одного из домов в ЖК «Ломоносов», а в начале месяца мы сдали ЖК «На Интернациональной». В ближайших планах у нас сдать еще несколько домов в Дашково-Песочне.
Стоит ли ожидать чего-то нового в клиентском сервисе ГК «ЕДИНСТВО»?
Помимо программы «Трейд-зачет» мы активно развиваем наш клиентский сервис, чтобы вывести его на новый уровень и сделать покупку квартиры в ГК «ЕДИНСТВО» еще удобнее и быстрее.
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