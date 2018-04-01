Алло, Галочка? За кого RZN.info принимают рязанцы, звонящие в редакцию

Несмотря на то, что сейчас подавляющее большинство людей предпочитают решать свои вопросы через интернет, среди рязанцев остаются и те, кто звонит по телефону.

Наверное, в сеть они заходят только для того, чтобы найти там номер нужного телефона. Однако из-за того, что поисковые системы выдают сначала самые популярные запросы, вместо нужного пользователи находят номер редакции RZN.info.

За последний год мы наслушались по телефону разных вопросов: от вызывающих улыбку до пугающих. Чаще всего, конечно, рязанцы звонят нам, чтобы узнать или сообщить показания счетчиков. При этом они пытаются связаться с «Электросетью», с которой RZN.info находится в одном здании. К этому наши редакторы уже давно привыкли и, терпеливо выслушав человека на том конце провода, диктуют ему верный телефон: «Вы ошиблись, позвоните по номеру 27-40-42, пожалуйста».

Это «Электросеть»?

Не менее часто Рязанский городской сайт принимают за медцентр и просят сообщить результаты анализов. Мы бы и рады помочь, но такой информацией не располагаем. Кстати, закодировать человека мы тоже не можем, хоть с такой просьбой к нам и обращались. Возможно, нам стоит подумать над расширением списка услуг…

Нередко рязанцы пытаются через RZN.info заказать билеты на концерты, в кино или театры. Дорогие читатели, имейте ввиду, что иногда нашим редакторам очень хочется ответить, что билетов нет или, наоборот, пообещать вам лучшие места. Стоит внимательнее выбирать номер, по которому вы звоните!

Нас заливает! Быстро приезжайте!

Иногда на Рязанский городской сайт звонят, чтобы затонировать машину, купить генератор или туристические палатки, арендовать костюмы, обменять валюту, сходить в баню или клуб, узнать о времени работы магазина, записаться на шахматы, сдать использованные батарейки или заказать кислородные коктейли. Конечно, это не полный список того, что хотят получить люди, набирающие наш номер. Всего нам и не запомнить.

Но некоторые случаи, наоборот, нам не забыть. Пару раз нам звонили разгневанные женщины и требовали, чтобы мы немедленно приехали к ним домой и починили трубу: «Нас заливает! Быстро приезжайте!» В таких случаях ни починить трубу, ни объяснить людям их ошибку, сотрудники RZN.info не успевают…

Жутковато, когда рязанцы звонят в редакцию как в похоронное агентство. Несмотря на то, что новости у нас бывают разные, помочь в этом вопросе мы вряд ли сможем. А однажды молодой человек трижды набирал наш номер, чтобы вызвать такси до кладбища. Тут уж редакторы не растерялись и назвали ему номера всех такси, которые только знали. На третий раз стало ясно, что ехать мужчина хотел только с RZN.info.

У вас же есть камеры? Можно прямо в сегодняшний эфир это вставить, выезжайте!

Иногда читатели путают нас с другими изданиями. Просят написать опровержение в «нашу газету» или срочно выехать на место, чтобы снять репортаж: «У вас же есть камеры? Можно прямо в сегодняшний эфир это вставить, выезжайте!»

Из смешных случаев сотрудники Рязанского городского сайта обычно вспоминают несостоявшийся секс по телефону или случку собак. Мужчина на том конце провода рьяно убеждал нас в том, что наш пес и его породистая любимица станут отличной парой.

Ну и из последнего. Пару дней назад в RZN.info позвонила женщина и вежливо поинтересовалась, можно ли сделать заказ. На вопрос «какой заказ?» она спокойно ответила «бутылочку водки». Редакторы объяснили, что рязанка ошиблась, и на этом, казалось бы, эта история закончилось. Но через пару минут телефон снова зазвонил: «Здравствуйте, можно сделать заказ?» Мы очень старались, но так и не смогли выяснить, куда звонила женщина. Она только сообщила, что мы находимся по адресу Радищева, 61, назвала наш номер и еще раз повторила, что хочет заказать водку. Когда мы в четвертый раз спросили «куда вы звоните?» скрытная дама повесила трубку.

В заключение стоит отметить, что мы ценим каждый звонок, поступающий в RZN.info, и всегда рады пообщаться с читателями. Особенно тогда, когда они звонят на самом деле нам.